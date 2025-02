Moinho Cultural inicia as atividades atendendo 400 crianças e adolescentes

O reinício das atividades do Instituto Moinho Cultural Sul-Americano, na última semana, em Corumbá foi marcado pela chegada de novos participantes à instituição. Neste ano, são 400 crianças e adolescentes atendidas. Destes, 67 são novos participantes, que passaram pelo último processo seletivo do Moinho Cultural.



Para a diretora-executiva do Moinho Cultural, Márcia Rolon, o novo ano renova as expectativas e o compromisso da instituição com o desenvolvimento social e cultural.

“Este reinício de atividades em 2025 marca um momento muito especial para todos nós do Moinho Cultural. Após nosso recesso, estamos prontos para retomar nossa missão de promover a arte, a cultura e a inclusão social. O Moinho Cultural é um espaço de encontro, de troca de saberes, e de fortalecimento da nossa identidade. Estamos renovados, mais fortes e comprometidos com o nosso papel na transformação social por meio da cultura. Com a confiança de que a arte tem o poder de unir, inspirar e transformar, 2025 será um ano de novas possibilidades e conquistas", garantiu.



Em 20 anos de atividade, o Moinho Cultural já atendeu mais de 25 mil crianças e adolescentes na região da fronteira do Brasil com a Bolívia. A instituição oferece uma formação de oito anos, no período do contraturno escolar, visando a transformação positiva da realidade local. Por meio de acesso a bens culturais, conhecimento tecnológico, noções de empreendedorismo e cidadania plena, o Moinho Cultural tem dado voz e vez às crianças, adolescentes e jovens.

