Moinho Cultural recebe 21ª edição do Festival Dança em Trânsito

Corumbá recebe hoje, dia 28 de agosto, a 21ª edição do Dança em Trânsito, considerado um dos maiores e mais abrangentes festivais internacionais de dança contemporânea do país. No Pantanal sul-mato-grossense, as apresentações serão no Instituto Moinho Cultural Sul-Americano, R. Domingos Sahib, a partir das 18h. A entrada é gratuita.

Iniciado em julho, o festival percorre este ano 33 cidades das cinco regiões do país até outubro com apresentações artísticas, formação, capacitação, reflexão e intercâmbio entre grupos de dança de diversas cidades do Brasil e do mundo.



Durante o festival, em Corumbá, serão duas apresentações. A primeira é o espetáculo resultado das “Residências de Intercâmbio Profissional com Criação e Circulação”, conduzida por Igor Gasparini, de São Paulo, com a Cia de Dança do Pantanal.



As residências promovem a integração das diferentes regiões a partir da criação de coreografias por artistas e coreógrafos convidados brasileiros e estrangeiros para os artistas das cidades onde serão realizadas as oficinas de criação. Os artistas locais, por sua vez, seguirão para outras cidades com o festival apresentando esses trabalhos, fortalecendo a troca de experiências e ampliando o conhecimento dos envolvidos.



Na sequência, será apresentado o espetáculo “Creme do Céu”, classificação livre. Mescla de dança com teatro, conta as aventuras de uma estrela curiosa que cai no planeta Terra e precisa encontrar uma forma de voltar ao céu, e é apresentado pelo Grupo Tápias, encerrando a programação do Dança em Trânsito na cidade.



O 21º Dança em Trânsito é apresentado pelo Ministério da Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura, e conta com patrocínio master do Instituto Cultural Vale e patrocínio da Volkswagen Caminhões e Ônibus e Engie Brasil Energia.



Para a diretora-executiva do Moinho Cultural, Márcia Rolon, receber o festival em Corumbá é uma honra e contribui para o trabalho de formação de plateia que a instituição tem desenvolvido ao longo dos últimos 18 anos.



“Além de trabalharmos a formação humanística e também cultural das crianças e adolescentes atendidos pelo Moinho Cultural, temos contribuído diretamente para a formação da plateia, no meio do Pantanal sul-mato-grossense, na fronteira do Brasil. Receber o Festival Dança em Trânsito, uma referência nacional e internacional, nos orgulha muito e reforça o quanto a arte e a cultura são transformadores. É uma oportunidade de recebermos mais conhecimento, termos uma troca mais intensa, mas também compartilharmos isso com a nossa cidade, o nosso povo”, afirmou.

