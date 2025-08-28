Morada dos Baís reabre com nova programação cultural em Campo Grande

A Morada dos Baís reabre nesta quinta-feira (28), às 17h30, no centro de Campo Grande. O espaço histórico retoma as atividades com programação voltada à preservação da memória local e incentivo à arte e à cultura.

O público poderá visitar salas de exposição com obras da artista Lídia Baís e acervo da família, além de mostras temporárias de artistas convidados. O pátio externo será usado para apresentações culturais e atividades ao ar livre. Também haverá espaço para artesanato local, fortalecendo a economia criativa da região.

O prédio passou por reformas estruturais e ganhou um novo sistema elétrico, com projeto de eficiência energética desenvolvido pela Energisa. Artistas locais também participaram da revitalização com intervenções visuais e instalações.

A reabertura terá apresentações do músico Lucas Rosa, da Orquestra de Campo Grande e do grupo Coro Cant’arte. A Prefeitura prevê uma programação contínua com oficinas, saraus e exposições, mantendo o casarão ativo e aberto à população.

