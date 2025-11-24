Menu
Morre, aos 81 anos, Jimmy Cliff, um dos maiores nomes do reggae

Cantor faleceu nesta segunda-feira, disse a esposa Latifa

24 novembro 2025 - 10h54Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Cantor era ícone do cenário musicalCantor era ícone do cenário musical   (Jimmy Cliff/Instagram)

Jimmy Cliff, uma das maiores lendas do reggae em todos os tempos, morreu nesta segunda-feira (24), aos 81 anos. Latifa, sua mulher, anunciou a morte do cantor em suas redes sociais.

“É com profunda tristeza que compartilho que meu marido, Jimmy Cliff, morreu devido a uma pneumonia. Agradeço à família, amigos, colegas, artistas e colaboradores que compartilharam esta jornada com ele.”

Latifa também se dirigiu aos fãs de Ciff: “Para seus fãs ao redor do mundo, por favor saibam que seu apoio era a força dele ao longo de toda a carreira. Ele realmente adorava o amor de cada um de seus fãs”.

Ela agradeceu ainda a equipe médica que cuidou de seu marido e finalizou seu texto assim: “Jimmy, meu querido, descanse em paz. Seguirei seus desejos. Espero que vocês respeitem nossa privacidade neste momento difícil. Daremos mais notícias mais adiante”.

Pioneiro - Jimmy Cliff é um dos pioneiros do reggae e é considerado uma verdadeira lenda do gênero musical que surgiu na Jamaica. A longa carreira do cantor começou oficialmente em 1967, com o disco Hard Road to Travel.

Ao longo das décadas, Cliff lançou dezenas de álbuns e singles e ganhou o Grammy pelos discos Cliff Hanger (1985) e Rebirth (2012). Fez grandes turnês pelo mundo todo e tem uma relação especial com o Brasil. Em 1968 participou do Festival Internacional da Canção, no Rio de Janeiro e se tornou muito querido por aqui, o que o fez voltar várias vezes.Se apresentou no país em 1984, em 1990, 1993 e 1998. Ele até chegou a morar no Rio de Janeiro e em Salvador.

Seu último disco, Refugees, foi lançado em 2022.

