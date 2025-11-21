Menu
Morre artista plástico Pedro Gois, escultor do 'O Beijo' no Lago do Amor

Vítima de um possível infarto, ele era conhecido pelas obras que deram vida a Mato Grosso do Sul

21 novembro 2025 - 07h50Luiz Vinicius
Pedro Gois amava o que fazia, que era pintar e construir obrasPedro Gois amava o que fazia, que era pintar e construir obras   (Redes Sociais)

O artista plástico Pedro Guilherme Garcia Gois, de 58 anos, morreu durante a quinta-feira, dia 20, em Campo Grande. A causa da morte teria sido um infarto fulminante que ele sofreu na própria residência.

Gois era conhecido pelas esculturas que deram vida a Mato Grosso do Sul, como o monumento "Os Dourados" em Coxim, sua terra natal, e também "O Beijo", na capital sul-mato-grossense, no Lago do Amor.

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul emitiu uma nota de pesar, informando que Pedro dedicou a vida à produção artística e ao fortalecimento da cultura regional.

As pinturas, esculturas e ações culturais, marcadas pelos peixes simbólicos, pelas críticas ambientais e pelas referências às culturas Terena e Kadiwéu, tornaram-se ícones da arte produzida no Estado.

"Sua obra, presente em exposições, coleções e esculturas públicas que integram a paisagem de Campo Grande, seguirá inspirando gerações e preservando a memória afetiva e artística do nosso Estado", disse a fundação em nota.

Morte - Segundo consta no boletim de ocorrência, Pedro Guilherme estava na cozinha, quando teria passado mal e caído no chão, sendo encontrado pelo filho.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para atendimento médico, contudo, nada pode ser feito. A principal suspeita era de um possível infarto fulminante.

A família explicou que a vítima não apresentava nenhum problema de saúde recente, apenas tomando medicamento para insônia.

