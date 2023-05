Morre Rita Lee

A maior estrela do rock brasileiro, parou de brilhar. A cantora Rita Lee, aos 75 anos, morreu na segunda-feira (8) em sua casa, na cidade de São Paulo.

A artista estava reclusa nos últimos anos após receber um diagnóstico de câncer de pulmão em 2021. Após uma série de tratamentos, em abril do ano passado, Rita soube que a doença teria entrado em remissão.

O velório será aberto ao público, no Planetário do parque Ibirapuera. A cerimônia está marcada para quarta-feira, dia 10, das 10h às 17h, informou a família por meio de uma publicação na página da cantora no Instagram.

"Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em sua residência, em São Paulo, capital, no final da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou".

Rita ajudou a incorporar a revolução do rock à explosão criativa do tropicalismo, formou a banda brasileira de rock mais cultuada no mundo, os Mutantes, e criou canções na carreira solo com enorme apelo popular sem perder a liberdade e a irreverência.

