Morre Tina Turner, aos 83 anos

Tina Turner, cantora americana considerada a rainha do rock n' roll, morreu aos 83 anos, nesta quarta-feira (24). A morte foi confirmada pelo assessor da artista, ao site Sky News. A causa da morte não foi revelada.

Tina e o ex-marido, Ike Turner, que morreu de uma overdose de cocaína em 2007, fizeram muito sucesso no final da década de 60 e início dos anos 70. Após ser espancada pelo então marido, ela e ele se divorciaram.

A cantora de sucessos como "What's Love Got to Do with It" e "We Don't Need Another Hero (Thunderdome)" se lançou em carreira solo nos anos 1980.

Anna Mae Bullock nasceu em uma família pobre dos Estados Unidos. Aos 15 anos, foi abandonada pelos pais e passou a cantar em boates para se sustentar.

Em 2008, para marcar os 50 anos dos prêmios Grammy, fez uma apresentação histórica. Além de cantar seus grandes sucessos, fez um dueto com a cantora pop Beyoncé. Aos 73 anos, Tina Turner superou Meryl Streep e foi a mulher mais velha a estampar a capa da revista Vogue. A cantora vivia há duas décadas com o marido, Erwin Bach, na Suíça. No ano passado, renunciou à cidadania americana e ganhou nacionalidade suíça.

Tina Turner era considerada uma das grandes divas da música ainda vivas. Poucos artistas igualaram tantos números: 8 Grammys e 100 milhões de cópias vendidas em todo o mundo. A rainha do rock deixa a certeza de que conquistou o mundo com uma das vozes mais marcantes da música.

