Cultura

Mostra de Animação Regional MS ocorre nesta semana na Capital

A programação integra o Dia Internacional da Animação e tem sessões gratuitas em diferentes regiões

04 fevereiro 2026 - 10h39Sarah Chaves
Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação  

Integrando a programação do Dia Internacional da Animação em Campo Grande, a TransCine – Cinema em Trânsito realiza, nos dias 5, 6 e 7 de fevereiro de 2026, a Mostra de Animação Regional MS 2026. Em sua segunda edição, a iniciativa promove a exibição gratuita de produções de animação realizadas em Mato Grosso do Sul, em diferentes espaços da cidade.

A programação tem início na quinta-feira (5), às 18h30, no Teatro de Arena da Orla Morena, com a primeira sessão da mostra. Na sexta-feira (6), também às 18h30, as exibições ocorrem no Museu da Imagem e do Som (MIS), com a presença dos diretores e diretoras dos filmes selecionados.

O encerramento acontece no sábado (7), às 17h, com a realização de uma oficina de animação em flipbook, voltada para crianças, na ONG Núcleo Humanitário da Nhanhá.

Para a coordenadora da TransCine – Cinema em Trânsito, Mariana Sena, a mostra reforça a proposta de ampliar o acesso ao cinema. “A TransCine sempre tem a preocupação de levar o cinema para todos os públicos, democratizando o acesso à cultura. Quando vemos as obras realizadas pelos nossos cineastas, percebemos o quanto já avançamos e o quanto ainda precisamos investir no nosso cinema”, afirma.

A Mostra de Animação Regional MS 2026 reúne filmes selecionados por curadoria da TransCine, contemplando diferentes técnicas e narrativas. As obras escolhidas são: + Forte, de Ara Martins; A jornada de Lila, de Jorge de Barros; Carlos, de Suzana Nellis; Cinema, futebol e os visitantes, de Acir Alves; Cuidado com a Cuca, de Maria Luiza Staut e Liara Belmira; Curupira o Herói da Mata, de Gustavo Santana; Entre o movimento e as Linhas, de Gael Queiroz; O Bichano, de Luísa Costa; Outros bichos, de Tatiana Varela; e Salvador Dali – O pai do surrealismo, de Pedro Souza. Cada diretor receberá R$ 500 pela exibição do filme.

A realização é da TransCine – Cinema em Trânsito, com financiamento da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, com execução da Prefeitura Municipal de Campo Grande, via Fundação Municipal de Cultura (Fundac).


Quinta-feira (5) 18h30

Teatro de Arena da Orla Morena

Av. Noroeste, 1535 – Vila Planalto


Sexta-feira (6) - 18h30 – Com a presença dos diretores

MIS – Museu da Imagem e do Som

Av. Fernando Corrêa da Costa, 559 – Centro


Sábado (7) - 17h

Oficina de animação – Flipbook

ONG Núcleo Humanitário da Nhanhá

Rua do Comércio, 149 – Jardim Nhanhá


 

