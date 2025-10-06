Menu
Cultura

Mostra gratuita no Sesc começa amanhã com cinema, música e dança

Ingressos são de graça, mas precisam ser garantidos no site para manter a organização do evento

06 outubro 2025 - 19h33Taynara Menezes
Evento acontece no teatro do SescEvento acontece no teatro do Sesc   (Foto: Sesc)

A partir desta terça-feira (7), o Sesc Teatro Prosa abre suas portas para quatro noites consecutivas de arte e cultura em Campo Grande. A programação, que vai até sexta (10), reúne curtas e longas-metragens, show musical e espetáculo de dança, com entrada gratuita e classificação indicativa para todas as idades.

As apresentações começam sempre às 19h, com ingressos disponíveis pelo Sympla e sujeitos à lotação do espaço.

A abertura será com o curta sul-mato-grossense “Olhos Fechados” (2025), de Roberto Leite. O filme acompanha a jornada de um jovem pintor pantaneiro que perde a visão no dia de sua primeira exposição e precisa reinventar sua forma de se expressar artisticamente. O curta tem classificação livre e 20 minutos de duração.

Na quarta (8), o Cine Sesc exibe “Mais pesado é o céu” (2023), longa de Petrus Cariry, indicado para maiores de 16 anos. O drama poético acompanha dois personagens em busca de novos sentidos para a vida em uma paisagem marcada pela ausência e pela memória de uma cidade submersa.

A quinta-feira (9) será embalada pelo rock com o show “Haiwanna – 28 anos de Estrada”, celebrando a trajetória da banda sul-mato-grossense em quase três décadas de carreira. Um encontro entre gerações de fãs e músicos locais em uma noite de homenagem e energia no palco.

Encerrando a mostra, na sexta (10), a dança contemporânea ocupa a cena com o solo “Efêmera Prece”, de Irineu Júnior, em uma performance que transforma o instante em rito, e o movimento em contemplação do passageiro.

O Sesc Teatro Prosa fica na Rua Anhanduí, 200 Centro. 

