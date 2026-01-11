Mostra itinerante leva cinema a praças de Corumbá, Ladário e fronteira

A partir de 15 de janeiro, o cinema ocupa ruas, praças e espaços públicos de Corumbá, Ladário e Puerto Quijarro, na Bolívia, com a Mostra Itinerante Cinema de Sala 2026. O projeto segue até o dia 24, com sessões gratuitas, sempre às 19h, levando filmes sul-mato-grossenses a comunidades pantaneiras e de fronteira.

Inspirada no Cineclube Cinema de Sala, ativo desde 1998, a mostra transforma espaços abertos em salas de cinema a céu aberto, com tela inflável, som profissional e estrutura acessível. A proposta é reforçar o cinema como experiência coletiva, aproximando o público das produções locais e estimulando o debate após as exibições.

A programação reúne dez filmes entre ficções, documentários e obras experimentais, com apresentações conduzidas pelo ator e cineasta Breno Moroni, mantendo a tradição do bate-papo direto com o público. O projeto tem investimento da Política Nacional Aldir Blanc, por meio do Ministério da Cultura, com execução do Governo de Mato Grosso do Sul, via Fundação de Cultura.

Programação

15 de janeiro – Corumbá – Praça CEU

16 de janeiro – Ladário – Largo Padre Ernesto Sassida

17 de janeiro – Corumbá – Praça do Cravo Vermelho

18 de janeiro – Puerto Quijarro (BO) – Praça Principal

19 de janeiro – Corumbá – Largo da Fortaleza

20 de janeiro – Corumbá – Quadra do Generoso

21 de janeiro – Corumbá – Praça da Nova Corumbá

22 de janeiro – Corumbá – Esplanada da NOB

23 de janeiro – Corumbá – Praça Nossa Senhora de Fátima

24 de janeiro – Corumbá – Praça da Cohab

Filmes selecionados – Mostra Itinerante Cinema de Sala 2026



- Olhos Fechados (2025), de Roberto Leite

- Sebastian (2025), de Cainã Siqueira

- Pós-Alinhamento (2025), de Q34Q e João Deboni

- + Forte (2025), de Ara Martins

- Trechos e Textos – Vídeo-crônicas (2025), de Bruno Nishino e Marco Calábria

- A Última Porteira, de Rodrigo da Silva Rezende

- Arteiro (2024), de Duka Martins

- Monges e Vândalos (2022), de Fabrício Borges

- Les Garçons, de Bruno Nishino e Marco Calábria

- Gastronomia Fronteiriça – Influência Boliviana, de Wanessa Pereira

Mais informações estão disponíveis no Instagram @cinemadesala_cineclube.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também