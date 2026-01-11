Menu
Menu Busca domingo, 11 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Cultura

Mostra itinerante leva cinema a praças de Corumbá, Ladário e fronteira

Sessões gratuitas ocorrem de 15 a 24 de janeiro, sempre às 19h, com filmes sul-mato-grossenses

11 janeiro 2026 - 13h46Sarah Chaves
Cuta 'Olhos Fechados'Cuta 'Olhos Fechados'  

A partir de 15 de janeiro, o cinema ocupa ruas, praças e espaços públicos de Corumbá, Ladário e Puerto Quijarro, na Bolívia, com a Mostra Itinerante Cinema de Sala 2026. O projeto segue até o dia 24, com sessões gratuitas, sempre às 19h, levando filmes sul-mato-grossenses a comunidades pantaneiras e de fronteira.

Inspirada no Cineclube Cinema de Sala, ativo desde 1998, a mostra transforma espaços abertos em salas de cinema a céu aberto, com tela inflável, som profissional e estrutura acessível. A proposta é reforçar o cinema como experiência coletiva, aproximando o público das produções locais e estimulando o debate após as exibições.

A programação reúne dez filmes entre ficções, documentários e obras experimentais, com apresentações conduzidas pelo ator e cineasta Breno Moroni, mantendo a tradição do bate-papo direto com o público. O projeto tem investimento da Política Nacional Aldir Blanc, por meio do Ministério da Cultura, com execução do Governo de Mato Grosso do Sul, via Fundação de Cultura.

Programação 

15 de janeiro – Corumbá – Praça CEU
16 de janeiro – Ladário – Largo Padre Ernesto Sassida
17 de janeiro – Corumbá – Praça do Cravo Vermelho
18 de janeiro – Puerto Quijarro (BO) – Praça Principal
19 de janeiro – Corumbá – Largo da Fortaleza
20 de janeiro – Corumbá – Quadra do Generoso
21 de janeiro – Corumbá – Praça da Nova Corumbá
22 de janeiro – Corumbá – Esplanada da NOB
23 de janeiro – Corumbá – Praça Nossa Senhora de Fátima
24 de janeiro – Corumbá – Praça da Cohab

Filmes selecionados – Mostra Itinerante Cinema de Sala 2026

 - Olhos Fechados (2025), de Roberto Leite
 - Sebastian (2025), de Cainã Siqueira
 - Pós-Alinhamento (2025), de Q34Q e João Deboni
 - + Forte (2025), de Ara Martins
 - Trechos e Textos – Vídeo-crônicas (2025), de Bruno Nishino e Marco Calábria
 - A Última Porteira, de Rodrigo da Silva Rezende
 - Arteiro (2024), de Duka Martins
 - Monges e Vândalos (2022), de Fabrício Borges
 - Les Garçons, de Bruno Nishino e Marco Calábria
 - Gastronomia Fronteiriça – Influência Boliviana, de Wanessa Pereira

Mais informações estão disponíveis no Instagram @cinemadesala_cineclube.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Museu começa neste sábado com programação de graça
Cultura
Feiras, cultura e Museu do Videogame movimentam o fim de semana na Capital
O Pantanal é reconhecido como referência em turismo ecológico
Cultura
Pantanal está entre os destinos imperdíveis para 2026 na PlanetaEXO; confira lista
Filme foi estrelado por Wagner Moura
Cultura
O Agente Secreto ganha nos EUA prêmio de melhor filme estrangeiro
Rio sobe repentinamente e Corpo de Bombeiros resgata 44 turistas na Serra da Bodoquena
Interior
Rio sobe repentinamente e Corpo de Bombeiros resgata 44 turistas na Serra da Bodoquena
Feira Ziriguidum
Cultura
Agenda cultural tem rock nacional, feiras criativas e noite eletrônica na Capital
Vitinho Park é uma das atrações disponíveis
Cultura
Procurando diversão nas férias? Shopping reúne opções de lazer para toda a família; confira
Feira Ziriguidum
Cultura
Primeiro fim de semana de 2026 tem hip hop, rock, festas e feiras culturais na Capital
Rapper indígena Guarani Kaiowá lança clipe com estética digital e VFX
Cultura
Rapper indígena Guarani Kaiowá lança clipe com estética digital e VFX
Queima de fogos na 14 de Julho
Cultura
Não sabe onde passar o Réveillon? Capital tem opções para todos os estilos na virada para 2026
Réveillon Nova Zelândia 2026 -
Internacional
Ano Novo pelo mundo: saiba qual país deu as boas-vindas a 2026

Mais Lidas

Motociclista foi flagrado pelas câmeras de segurança
Polícia
AGORA: Motociclista que abusou de criança no Coronel Antonino é preso pelo Choque
Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans
Geral
Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans
Caso aconteceu em dezembro.
Geral
Episódio com ambulante leva à formalização de TCO envolvendo o vereador Élio
Motociclista foi flagrado pelas câmeras de segurança
Polícia
VÍDEO: Motociclista causa temor ao abusar de criança no Coronel Antonino