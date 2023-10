MS 46 anos: Gabriel Sater é atração em show no Parque das Nações

Nesta quarta-feira (11), Mato Grosso do Sul comemora seu 46° aniversário de criação e para presentear a população, o cantor Gabriel Sater é a principal atração em um show no Parque das Nações Indígenas.

Além do artista, haverá outras apresentações culturais e mais eventos com os grupos Batucando Histórias, Violas Pantaneiras com Paulo Simões e João Ormond e Maestro Martinelli.

A entrada é gratuita e a atração principal tem previsão de início às 19h30, porém, os demais eventos começaram a se apresentar a partir das 15h.

O roteiro de shows foi criado pela Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania) como uma forma de escape para as pessoas que optaram não viajar e querem aproveitar o feriadão prolongado de outra maneira com a família.

No Parque das Nações Indígenas, a secretaria promove, além das apresentações musicais, brinquedos, economia criativa nas tendas e praça de alimentação.

