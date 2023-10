MS ao Vivo: cantora Simone é atração do mês de outubro, com entrada gratuita

O próximo domingo, 8 de outubro, será de muita música boa no Parque das Nações Indígenas. É o MS ao Vivo que trará, com entrada gratuita, o show da consagrada cantora Simone. Desta vez, a abertura ficará com a cantora Dora Sanches. Os shows começam a partir às 17h. O MS Ao Vivo é uma realização do Governo de Mato Grosso do Sul, Fundação de Cultura e Sesc MS, com apoio de 067 vinhos e Coco Bambu Campo Grande.

Simone, que está na turnê 'Tô Voltando', celebra os 50 anos de carreira percorrendo - clássico por clássico, hit por hit - sua imensa trajetória como uma das maiores intérpretes da música brasileira.

O roteiro faz um apanhado das grandes canções que a artista lançou nessas cinco décadas: joias escritas por nomes como Milton Nascimento, Ivan Lins, Sueli Costa, João Bosco, Martinho da Vila, Gonzaguinha e Chico Buarque, entre tantos outros, cujas primeiras versões ganharam o Brasil por meio da voz de Simone, conquistando logo nossa memória afetiva e entrando para sempre no cancioneiro nacional. O espetáculo tem direção musical de Pupillo e direção artística de Marcus Preto.

A banda de 'Tô Voltando' conta com um time primoroso de jovens músicos que, sob a batuta de Pupillo, atualizaram os arranjos sem que se perdesse as características - solos, introduções - que são tão memoráveis quanto as próprias letras e melodias.

Quem acompanha Simone são Frederico Heliodoro (baixo), Filipe Coimbra (guitarra e violão), Chico Lira (teclados), Ronaldo Silva (bateria) e André Siqueira (percussão). Neste show, a cantora inaugura sua parceria com a Nascimento Música, empresa de seu amigo de toda vida, Milton Nascimento, administrada pelo filho dele, Augusto Nascimento.

Dora Sanches

Com apenas 23 anos e uma maturidade musical incomum, Dora é ao mesmo tempo uma artista popular e sofisticada. Atenta às questões da sua geração, a sul-mato-grossense esbanja versatilidade em canções que vão do pop à MPB, sempre conservando os elementos rurais de sua origem.

Cria, arrisca, testa, erra e corrige trajetória. Dora está sempre pronta pois sabe que está em construção. Ela é visceral, autoral e faz música porque isso lhe é urgente. É forma como ela expressa sua sensibilidade nesse mundo louco. Ela é pop por natureza. Faz canções para os que amam. Ou seja, todos nós já que o amor sempre será a maior fonte de identificação entre os seres da raça humana. Adoramos a Dora e pensamos que boa parte dos brasileiros farão o mesmo.

Serviço

MS ao Vivo;

Domingo, 08 de outubro de 2023;

A partir das 17h;

Parque das Nações Indígenas;

Entrada franca.

