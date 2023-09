'MS ao Vivo' terá Rubel como atração neste domingo

O cantor Rubel vem a Campo Grande para alegria dos fãs que esperaram por mais um show do artista. Ele é a atração da vez 'MS ao Vivo' neste domingo (10), no Parque das Nações Indígenas. Com entrada gratuita, o evento terá abertura do grupo regional Forró Ipê de Serra e os DJs de Technofighters.

Dono dos álbuns ‘Pearl’ e ‘Casas’, Rubel lançou neste ano ‘As Palavras Vol 1 e 2’. No último trabalho, o cantor traz participações de peso e que representam outros estilos musicais, como MC Carol do funk, Xande de Pilares do pagode e a banda Bala Desejo do indie pop. Outras faixas contam com as vozes de Milton Nascimento, Liniker e Luedji Luna.

Antes de Rubel subir ao palco, o público poderá acompanhar a abertura do 'MS ao Vivo' com Technofighters, formado pelos DJs André Garde e Renato Tuluxx. Em seguida, o grupo Forró Ipê de Serra agita a plateia com repertório composto por sucessos de Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Alceu Valença e Fala Mansa.

O evento começa às 15h e está previsto que Rubel suba ao palco às 19h30.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android

Deixe seu Comentário

Leia Também