MS Dance Fest e baile da consciência negra agitam o domingo em Campo Grande

O domingo promete ter algumas atrações por Campo Grande e a principal delas é o baile da Consciência Negra, em alusão a data comemorativa, no último dia 20.
Porém, haverá outros eventos pela cidade e uma delas também é o tradicional 'pontokê', onde a galera pode se divertir cantando no karaokê.
Confira:
Pontokê – Ponto Bar - O domingo termina com o karaokê mais divertido da cidade. Gaga Funkeira comanda o microfone e garante humor e irreverência enquanto o público canta seus hits favoritos.
Horário: 20h
Local: Ponto Bar – Rua Temístocles, 103 – Esplanada Ferroviária
Entrada: Gratuita
DJ Set Vinil Bolaxão – Capivas - A programação da tarde no Capivas aposta no clima vintage com seleção musical direto do vinil. Ideal para quem gosta de repertório variado e atmosfera retrô.
Horário: A partir das 19h
Local: Capivas
Entrada: Gratuita
Baile da Consciência Negra – A House of Skill promove um ball dedicado à cultura negra de Mato Grosso do Sul. A noite reúne dança, moda, performance e afirmação política, com presença de figuras nacionais da ballroom. Um evento que celebra resistência, memória e orgulho das identidades pretas e queer.
Horário: A partir das 18h
Local: Salão de Festas do Rádio Club
Entrada: Gratuita
MS Dance Fest - O MS Dance Fest chega ao seu último dia de batalhas de dança no Rádio Clube, após ficar longe dos holofotes por dois anos.
Horário: 14h às 17h
Local: Rádio Clube Cidade
Entrada: Gratuita
Bêbados habilidosos + Edney - O grupo volta a se apresentar na Cervejaria Canalhas para um show mais descontraído.
Horário: A partir das 17h
Local: Cervejaria Canalhas
Entrada: Gratuita