Menu
Menu Busca domingo, 23 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Aguas Nov25
Cultura

MS Dance Fest e baile da consciência negra agitam o domingo em Campo Grande

Baile é em alusão a data comemorativa, no último dia 20

23 novembro 2025 - 09h11Luiz Vinicius

O domingo promete ter algumas atrações por Campo Grande e a principal delas é o baile da Consciência Negra, em alusão a data comemorativa, no último dia 20.

Porém, haverá outros eventos pela cidade e uma delas também é o tradicional 'pontokê', onde a galera pode se divertir cantando no karaokê.

Confira:

Pontokê – Ponto Bar - O domingo termina com o karaokê mais divertido da cidade. Gaga Funkeira comanda o microfone e garante humor e irreverência enquanto o público canta seus hits favoritos.

Horário: 20h
Local: Ponto Bar – Rua Temístocles, 103 – Esplanada Ferroviária
Entrada: Gratuita

DJ Set Vinil Bolaxão – Capivas - A programação da tarde no Capivas aposta no clima vintage com seleção musical direto do vinil. Ideal para quem gosta de repertório variado e atmosfera retrô.

Horário: A partir das 19h
Local: Capivas
Entrada: Gratuita

Baile da Consciência Negra – A House of Skill promove um ball dedicado à cultura negra de Mato Grosso do Sul. A noite reúne dança, moda, performance e afirmação política, com presença de figuras nacionais da ballroom. Um evento que celebra resistência, memória e orgulho das identidades pretas e queer.

Horário: A partir das 18h
Local: Salão de Festas do Rádio Club
Entrada: Gratuita

MS Dance Fest - O MS Dance Fest chega ao seu último dia de batalhas de dança no Rádio Clube, após ficar longe dos holofotes por dois anos.

Horário: 14h às 17h
Local: Rádio Clube Cidade
Entrada: Gratuita

Bêbados habilidosos + Edney - O grupo volta a se apresentar na Cervejaria Canalhas para um show mais descontraído.

Horário: A partir das 17h
Local: Cervejaria Canalhas
Entrada: Gratuita

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Blues Bar comemora 30 anos da casa com homenagens a grandes nomes do rock
Cultura
Rock, arte e teatro movimentam o sábado em Campo Grande
Jota Trio apresenta show dedicado ao legado de Tom Jobim, misturando jazz e bossa nova em clima intimista
Cultura
Tributo a Tom Jobim, Baile da Consciência Negra e rock alternativo agitam o fim de semana
Pedro Gois amava o que fazia, que era pintar e construir obras
Cultura
Morre artista plástico Pedro Gois, escultor do 'O Beijo' no Lago do Amor
Comidas típicas
Economia
Cesta de Natal deve ficar 4,53% mais cara em 2025, aponta prévia do IPC-Fipe
Antes da festa começar, os motociclistas se reúnem no Road House Old Sheep, no bairro Tiradentes, às 10h, para um passeio panorâmico pelas avenidas da cidade
Cultura
Pantanal Moto Weekend acontece neste sábado com entrada gratuita e arrecadação de alimentos
Dance Fest no Armazém Cultural (2022)
Cultura
Após dois anos, Dance Fest volta no próximo fim de semana em Campo Grande
Festival do Japão, shows sertanejos e programação natalina embalam fim de semana
Cultura
Festival do Japão, shows sertanejos e programação natalina embalam fim de semana
Max Henrique faz sucesso com a música 'Atordoado'
Cultura
Campo-grandense atinge top 10 de músicas usadas em reels no Instagram
Evento é reconhecido como a principal mostra de dança contemporânea de Mato Grosso do Sul
Cultura
Campo Grande será palco da 5ª edição do Cerrado Abierto com danças contemporâneas
Novas oficinas estão previstas para aprofundar o processo criativo do espetáculo
Cultura
Ariane Nogueira apresenta espetáculo de dança gratuito na Capital

Mais Lidas

Morta com tiro na cabeça no Noroeste, mulher teria sido assassinada pelo ex-marido
Polícia
Morta com tiro na cabeça no Noroeste, mulher teria sido assassinada pelo ex-marido
AGORA: Mulher é assassinada com tiro na cabeça em Campo Grande
Polícia
AGORA: Mulher é assassinada com tiro na cabeça em Campo Grande
Facadas no cunhado motivou execução brutal de mulher no Noroeste: 'deu merda'
Polícia
Facadas no cunhado motivou execução brutal de mulher no Noroeste: 'deu merda'
Fachada da prefeitura de Campo Grande.
Política
Denúncia diz que na Procuradoria da Capital tem "gangue" com supersalários e folha secreta