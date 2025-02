MS usou mais de 95% dos recursos da Lei Paulo Gustavo

Mato Grosso do Sul usou quase a totalidade dos recursos disponíveis para incentivo à cultura, com cerca de 95% dos valores executados, que chegaram a R$ 54,3 milhões, por meio da Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal.

Na divisão usada, foram R$ 39,5 milhões para o setor audiovisual e R$ 14,8 milhões para outras áreas, como música, dança, pintura, escultura e artes digitais.

No recorte que leva em conta apenas o repasse do Governo Federal para o estado, 99,5% dos recursos transferidos foram executados. Um total de R$ 22 milhões para o audiovisual e R$ 7,92 milhões para as outras áreas.

Já no recorte por municípios, 90,9% dos recursos transferidos foram aplicados.

A maior fatia ficou com Campo Grande com R$ 5,1 milhões para o audiovisual e R$ 2 milhões para outras iniciativas - R$ 7,19 milhões no total. Outros municípios de destaque no estado foram Dourados, que recebeu um total de R$ 1,90 milhão para produções culturais, e Três Lagoas, com R$ 1,14 milhão.

