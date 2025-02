Muito rock! 5ª edição do Festival Cerrado Alternativo acontece dia 28 na Capital

O Festival Cerrado Alternativo chega em sua 5ª edição, e acontecerá no dia 28 de fevereiro, a partir das 20h30, no Buteco do Miau. Com muito rock, reggae e psicodelia, o evento terá shows das bandas Cabeça de Bagre, Louva Dub, Barata Branca e do cantor e compositor Sem Fabios, um dos produtores do evento, que aproveita a ocasião para lançar seu primeiro EP: “De bloco em bloco”. A entrada está R$ 15, e todo o valor arrecadado será revertido aos artistas participantes.

A produtora do festival, Karla Velasco, enfatiza que o projeto vem se consolidando a cada edição, com estruturação da equipe, das mídias sociais e até pelo fato de despertar nas bandas o engajamento para a divulgação da cena musical autoral de Campo Grande. “É um projeto que nasceu um pouco tímido, mas que agora já vem mostrando seu potencial, tanto que vem sendo bem visto pela imprensa e músicos. Cada edição é um grande desafio e nossa meta é sempre oferecer música de qualidade ao público. Não tem como deixar de falar da parceria com o Mia, dono do Buteco do Miau, esse local que dá muita força pro som autoral Campo-grandense”.

Sem Fabios - Foto: Gether Neto

Sem Fabios explica que o festival surgiu em 2024 como espaço para que os músicos autorais de Campo Grande toquem suas músicas, expandindo o trabalho ao público, e por ser um evento independente, com artistas independentes, realizado num bar underground, nada melhor que lançar seu primeiro EP ‘De bloco em bloco’, na edição alusiva ao carnaval, com músicas que contrastam com a festa. “Tudo conspirou pra que eu lançasse meu EP, que surgiu por acaso, nessa edição. Esse trabalho possui quatro faixas – Gritos de Alegria, De Bloco em Bloco, Uma Alegoria e O Fim – que falam sobre carnaval, amor e dor. Foi uma experiência incrível, com participações muito especiais de músicos, como Carlos Bagre, Maestro Lang e Vulgo Sal.

Cabeça de Bragre - Foto: Natália Rihl

Carlos Vergitz (Bagre), vocalista e guitarrista da banda Cabeça de Bagre, afirma que o evento fortalece os artistas que fazem som com identidade. “É uma honra pra banda fazer parte da quinta edição do Festival Cerrado Alternativo. Esse evento é essencial para fortalecer a cena autoral e dar espaço aos músicos que fazem som com identidade. Estamos prontos para entregar um show intenso e cheio de energia”.

Conforme Anédio Izumi, baterista da banda Louva Dub “atualmente existem poucos festivais voltados à música autoral. A maioria dos eventos e bares da cidade colocam artistas interpretando algo que já foi feito, que todo mundo sabe cantar. O Cerrado Alternativo propicia que mais pessoas conheçam as bandas locais, já que Campão sempre foi, e segue sendo um grande celeiro da música autoral alternativa de qualidade”.

Louva Dub - Foto: Ana Fonseca

Cronograma

Cabeça de Bagre às 22h;

Louva Dub às 23h;

Sem Fabios a 0h;

Barata Branca às 1h.

Serviço

5º Festival Cerrado Alternativo;

Sexta-feira (28);

A partir das 20h30;

Buteco do Miau - Avenida José Nogueira Vieira, 1.303, Tiradentes;

Entrada: R$ 15.

