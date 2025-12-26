Menu
Museu da Imagem e do Som se prepara para reabrir com novidades em janeiro de 2026

O espaço permanece fechado enquanto passa por intervenções

26 dezembro 2025 - 09h23Sarah Chaves
Foto: Divulgação Foto: Divulgação  

O Museu da Imagem e do Som (MIS) permanece fechado ao público durante este mês para a realização de intervenções internas e reorganização dos espaços. A medida faz parte de um processo de revitalização que prepara o museu para retomar as atividades no dia 20 de janeiro de 2026, já com melhorias estruturais e novos projetos em andamento.

Segundo a diretora de Memória e Patrimônio Cultural da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), Melly Sena, o período de fechamento é necessário para garantir segurança e permitir a execução das adequações planejadas. As mudanças fazem parte de um conjunto de ações que projeta uma nova fase do MIS a partir de 2026.

Entre as principais atualizações estão a reestruturação do espaço museográfico e a organização da sala de exposições temporárias, que será preparada para receber três grandes mostras em alusão aos 50 anos de criação de Mato Grosso do Sul. As exposições terão como eixo a memória do audiovisual, do cinema e da música produzidos no Estado.

Outra novidade prevista é a implantação de dois laboratórios de audiovisual, que irão ampliar a função do MIS como núcleo de produção cultural. Os espaços poderão ser utilizados por produtores para gravações, edições e mixagens, fortalecendo a cadeia do audiovisual sul-mato-grossense.

Unidade da FCMS, o Museu da Imagem e do Som tem como missão preservar a memória e educar para o futuro. O acervo reúne mais de 108 mil itens, entre fotografias, filmes, vídeos, cartazes, discos de vinil, objetos e registros sonoros. Além das exposições, o MIS desenvolve ações educativas e culturais como mostras de cinema, oficinas, cursos, palestras e exposições temporárias, que serão ampliadas com as atualizações previstas para os próximos anos.

