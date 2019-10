Museu Imagem e Som realiza Mostra Arvore-ser com filmes nacionais

Saiba Mais Geral História de Suzane Von Richthofen será contada em dois filmes

O Museu da Imagem e do Som (MIS), unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), em parceria com o Cineclube Arvore-ser, realizará nesta quarta-feira (23) e sexta-feira (25), sempre às 19 horas, a Mostra Arvore-ser de Cinema, com filmes brasileiros.

Serão exibidos os longas Bicho de Sete Cabeças, dirigido por Laís Bodanzky, e Carandiru, com direção de Hector Babenco. A curadoria é de Marianny Nantes e a entrada é franca.

Nesta quarta-feira será exibido o filme Carandiru, em que um médico Luiz Carlos Vasconcelos se oferece para realizar um trabalho de prevenção à Aids no maior presídio da América Latina, o Carandiru. O filme tem duração de 146 minutos e classificação de 16 anos.

Já o longa Bicho de Sete Cabeças será exibido na sexta-feira (25), e conta a história do adolescente Neto com Rodrigo Santoro, que gosta de desafiar o perigo e comete pequenas rebeldias incompreendidas pelos pais, como pichar os muros da cidade com os amigos, usar brinco e fumar um baseado de vez em quando. O filme tem duração de 74 minutos e classificação de 14 anos.

O Cineclube Árvore-ser, que é parceiro do MIS nesta Mostra, é um projeto independente de estudantes universitários, que surgiu em 2016 com o objetivo de proporcionar o acesso à cultura na cidade e provocar o debate sobre temas ligados à filosofia e educação.

Um dos integrantes do Cineclube, o estudante de Arquitetura da Uniderp, Douglas Setorowicz, explica que o nome do grupo surgiu a partir da obra de Manoel de Barros. "Arvore-ser é a pessoa que tenta evoluir a partir disso, do estado de ser árvore. Visamos trazer pessoas novas para, com o objeto do filme, tratar da nossa realidade, para trazer algum tipo de debate para refletir sobre algumas situações da nossa realidade. A gente tenta fazer essa interação das pessoas com a cultura e a educação".

Saiba Mais Geral História de Suzane Von Richthofen será contada em dois filmes

Deixe seu Comentário

Leia Também