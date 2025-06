Música, aulão e feira animam Festival Cultura Vai à Praça nesta sexta-feira

Toda primeira sexta-feira de cada mês, a Fundação de Cultura de Campo Grande realizará o "Festival Cultura Vai à Praça" que acontece nesta sexta-feira (6), no Ary Coelho a partir das 17h30 com apresentação do Grupo Bonde do Flashback, que vai animar o público com um aulão de dança promovendo integração e diversão para todas as idades.

A música segue com a participação especial da Orquestra do Colégio Bionatus, que trará um repertório variado e emocionante, além de outras atrações musicais que prometem embalar a noite com muito samba e alegria.

Além das apresentações musicais, o festival contará com uma feira de artesanato e opções variadas na gastronomia, tornando o espaço ainda mais acolhedor para moradores e visitantes.

Gratuito e aberto ao público, o Festival Cultura Vai à Praça é uma oportunidade para celebrar a arte em suas diversas formas e fortalecer o sentimento de pertencimento da população campo-grandense.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também