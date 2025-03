Na torcida? Campo Grande tem programaÃ§Ãµes para assistir o Oscar e bloquinhos de Carnaval; confira

'Domingou' com muito Carnaval e torcida para Fernanda Torres em Campo Grande. Confira a programação:

Carnaval Clube estoril - Matinê com o CarnaKids e Concurso de Fantasias Kids. Será das 13h às 20h, no Clube Estoril, localizado na Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20. Entrada: ingressos a partir de R$ 20,00 (Ingressos pelo Gravidade Zero).

Capivara Blasé - Um dos maiores blocos de rua do MS, Capivara Blasé traz o cantor Silveira, Chokito, Matheus Kruz com muito axé e samba. Além de exibição do Oscar na parte central do palco. Começa às 15h, na Esplanada Ferroviária. Entrada é gratuita.

Carnaval do Don - O Don Menegazzo convida Axé Brasília, Ariadne e DJ Damasio em clima de Carnaval. Começa às 19h, no Don Menegazzo, localizado na Rua Abdul Kadri, nº 52.

Bloco do Borogodó - A banda Samba Caos e Trio Madinha vai fechar seu final de semana com chave de ouro. Será das 9h às 15h, na Praça Coophafé, 3164. Entrada é gratuita.

Sunday Carnaval na Lup - Curta a vibe vibrante do Carnaval com Léo Andrade e Rafael, Andinho Castro e DJ Jhonny. Começa às 17h, no Lupland Biergarten. Entrada: a partir de R$ 30,00 ingressos pelo site.

Festa do Oscar - Transmissão ao vivo do Oscar com decoração temática e projeção de cinema, com direito a tapete vermelho e estatueta de 2 metros. Será no Capivas Cervejaria. Entrada é gratuita.

Oscar no Madonna - A cerimônia do Oscar também será transmitida a partir das 20h, mas a festa começa às 16h, na Rua 14 de Julho, 2459. Entrada é gratuita.

Roda de Samba do Caramelo - Carnaval no Quiça é com samba e pagode. A partir das 20h, no Quiça. Entrada é gratuita.

Shopping Norte Sul Plaza - Oficinas de xuxinha, pintura facial, palhaçaria, máscaras, cabelo maluco e muito mais no Norte Sul Plaza. Será das 15h às 20h, no Shopping Norte Sul Plaza. Entrada: inscrição prévia pelo aplicativo do Shopping.

