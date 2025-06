"Não é só festa, é renovação de promessas", diz antropólogo sobre Banho de São João

Nos dias 22 e 23 de junho, as cidades de Corumbá e Ladário se transformarão em palco para uma das manifestações culturais e religiosas mais marcantes da região: o Banho de São João.

A celebração, que reúne fé, música, rituais e encontro comunitário, foi reconhecida em 2021 como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, inscrita no Livro das Celebrações do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).

Diferente de outras festas juninas do país, o Banho de São João sul-mato-grossense é marcado pelo cortejo de andores enfeitados com imagens do santo, que são conduzidas por devotos até o Rio Paraguai, onde são banhadas nas águas sagradas, em um ritual de purificação, renovação espiritual e reafirmação de promessas.

"É uma celebração de devoção profunda. Cada andor vem de uma casa ou terreiro, e o banho no rio representa o batismo simbólico do santo, para que ele possa continuar atendendo aos pedidos da comunidade", explicou o antropólogo Álvaro Banducci, que há anos pesquisa a festa.

Segundo ele, a tradição remonta a mais de um século e integra não apenas o calendário católico, mas também práticas de matriz africana, como Umbanda e Candomblé, nas quais São João é sincretizado como Xangô.

Fé que vira arte: coleção COLE.SÃO homenageia o ritual

A potência simbólica e estética do Banho de São João chamou a atenção das designers Paula Bueno e Mary Saldanha, que atuam com cultura regional e biodiversidade.

Em parceria com a antropóloga e festeira Luciana Scanoni, elas criaram a COLE.SÃO, uma coleção de design têxtil inspirada na experiência vivida durante a festa em Corumbá.

Luciana, que além de pesquisadora é também devota e participante ativa da festa, destacou a importância de iniciativas como essa: "Corumbá e Ladário são cidades criativas e festeiras. Homenagear seus produtores de cultura é uma forma de valorizar um modo de vida único e profundamente enraizado no território pantaneiro".

Lançamento da COLE.SÃO

A coleção será lançada em dois eventos abertos ao público:

Campo Grande

️ 21 de junho (sábado) das 10h às 17h

Local: Polca Design, na Rua Piratininga, 157

Corumbá

️ 23 de junho (segunda-feira) das 8h às 17h

️ 24 de junho (terça-feira) das 8h às 12h

Local: IPHAN, na Rua Domingos Sahib, 157

