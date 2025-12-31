Menu
Não sabe onde passar o Réveillon? Capital tem opções para todos os estilos na virada para 2026

De festas com open bar e programação completa a eventos gratuitos ao ar livre, a Campo Grande terá diferentes alternativas para celebrar a chegada do novo ano

31 dezembro 2025 - 11h33Taynara Menezes
Queima de fogos na 14 de Julho Queima de fogos na 14 de Julho   (Foto/Reprodução )

A contagem regressiva para 2026 já começou e quem pretende brindar a chegada do novo ano em Campo Grande encontrará opções variadas para comemorar. De eventos sofisticados em hotéis e restaurantes a celebrações gratuitas em espaços públicos, a Capital sul-mato-grossense terá programações para diferentes perfis e bolsos.

Confira algumas das principais alternativas para escolher onde passar o Réveillon na cidade.

O hotel Deville terá uma programação especial com o Réveillon Celebrate, serão mais de 40 pratos servidos nos buffets, queima de fogos, show com a Banda de Ontem e DJ, open bar à noite toda, espaço kids enorme para a criançada se divertir e festa na área da piscina. O pacote oferece duas opções: somente da festa ou pacote completo com estadia que também dá direita ao café da manhã no dia seguinte. O ingresso já está no 2º lote, a partir de 950,00 por pessoa sem estadia, confira todos os valores e garanta seu pacote na recepção ou pelo site, ingressos da festa no Sympla.

A Fazenda Churrascada também está preparando um réveillon especial com uma noite inesquecível com open bar premium, buffet variado com uma seleção especial de opções, estações de cortes, música ao vivo e decoração temática em um ambiente confortável. Por lá, essa celebração começa a partir das 20h e segue até às 04h, mais informações, valores e reservas no link do Instagram do espaço ou pelo WhatsApp (67) 99895-2010.

Já o Novotel traz o Réveillon All Together in 2026, que acontece no dia 31 de dezembro, das 20h às 3h, com show ao vivo de Thiago Ferreira, repertório de MPB e pop rock, além do DJ Diego Oliveira. À meia-noite, terá um espetáculo de fogos de 10 minutos, a ceia será servida em formato de buffet espelhado montado na varanda, servindo saladas elaboradas, guarnições variadas e pratos principais que agradam aos mais diversos paladares. Réveillon terá recreação infantil e condições especiais: crianças de até 6 anos não pagam, de 7 a 12 anos têm 50% de desconto e, a partir de 13 anos, o valor é integral. Festa + hospedagem (com café da manhã): R$ 1.045 por adulto. Apenas festa: a partir de R$ 880 por adulto (lote promocional). Mais informações e vendas podem ser feitas pelo WhatsApp (67) 99878-1935 ou pelo Sympla.

O Olivia Rooftop também terá uma noite para celebrar a chegada de 2026 no alto, com vista privilegiada da cidade, buffet premium incluso, drinks autorais, whisky e espumantes premiados, além de atrações musicais que vão comandar a festa e o tradicional show de fogos. Para curtir essa festa custa a partir de R$ 900 por pessoa, com tudo incluso. Para reservas acione o WhatsApp do restaurante pelo número 67 99974-1973.

Para quem busca apenas diversão e de forma gratuita, o Natal dos Sonhos segue com sua programação na Praça Ary Coelho. No dia 31 terá Show da Virada, que acontece no palco principal Boneco de Neve. A festa começa a partir das 21h, com apresentação do DJ Júlio Prodigy, segue com a contagem regressiva para a chegada de 2026, às 23h, e continua após a meia-noite com show da banda Top Samba, além da tradicional queima de fogos.

