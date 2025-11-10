Menu
Cultura

'Natal dos Sonhos' começa dia 29 e Ana Paula Valadão está entre as atrações nacionais

Além de shows, tem apresentações circenses, decoração temática, atrações culturais e sorteio de apartamentos

10 novembro 2025 - 17h29Taynara Menezes
A Cantora gospel é uma das principais atrações confimadasA Cantora gospel é uma das principais atrações confimadas   (Foto: Divulgação)

O Natal dos Sonhos 2025, evento da Prefeitura Municipal de Campo Grande com empresas privadas, terá início no dia 29 de novembro, transformando o Centro da Capital em uma grande festa natalina. A programação inclui shows, apresentações circenses, decoração temática, atrações culturais e sorteio de apartamentos.

Entre as atrações nacionais confirmadas estão Ana Paula Valadão, Di Ferrero e DJ Jiraya Uai, além de artistas regionais que se apresentarão na praça Ary Coelho, um dos principais pontos do evento. A Rua 14 de Julho também ganhará iluminação especial e sediará a tradicional Parada Natalina.

O evento faz parte do programa Sonho Seguro, promovido pela Prefeitura de Campo Grande em parceria com o setor privado. Participam da iniciativa instituições como Águas Guariroba, Energisa, Famasul, MRV, Pátio Central Shopping e Sesc, entre outras.

Uma das novidades deste ano é o espetáculo circense “Natal dos Sonhos”, que será apresentado em uma lona montada no Centro, com música ao vivo, palhaços, malabarismo e números aéreos. As apresentações serão gratuitas e abertas ao público.

Durante o período natalino, também será realizada a 10ª edição do Feirão Habita Campo Grande, com loja exclusiva na Rua 14 de Julho e sorteio de apartamentos dos residenciais Jorge Amado, Manoel de Barros e Nova Bahia.

A expectativa é de que a programação movimente o comércio local e atraia visitantes para a região central da Capital.

