Natiruts se despede dos palcos com show em Campo Grande

Campo Grande terá show de despedida de uma das maiores bandas de reggae do Brasil.

No dia 12 de junho, véspera de feriado, a Capital receberá o Natiruts em sua turnê final, intitulada “Leve com Você”, no Bosque Expo, localizado no Shopping Bosque dos Ipês.

Celebrando quase três décadas de carreira, o Natiruts está encerrando as suas atividades de forma definitiva. A turnê de despedida passará por diversas cidades do Brasil e do exterior, com o último show nacional marcado para o dia 2 de agosto de 2025, em Brasília, cidade natal da banda.

O show em Campo Grande está previsto para começar às 22h e seguir até as 4h da manhã. O repertório foi cuidadosamente preparado para revisitar os maiores sucessos da trajetória da banda, como “Presente de Um Beija-Flor”, “Andei Só” e “Sorri, Sou Rei”, além de canções menos conhecidas que tocam profundamente os fãs mais antigos.

Os ingressos para o evento serão limitados. As informações sobre valores e pontos de venda serão divulgadas em breve, mas os fãs já podem garantir prioridade nas novidades por aqui.

Quem participar dos grupos oficiais poderá concorrer a sorteios exclusivos, visitas ao camarim e ações especiais durante o evento.

