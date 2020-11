Neste sábado, Som da Concha terá shows de rock

Neste sábado (14), acontece o projeto Som da Concha – Lives 2020 promovido pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS). A partir das 18h, começa o show “Noite de Terror” com a banda Pata de Cachorro e às 19h, é a vez da banda da cidade de dourados Misbehaviour com o show “Will Kill my Monster”.

Devido a pandemia do Covid-19, a edição 2020 do projeto acontece por meio de lives nos meses de outubro e novembro, por meio de apresentações pelo canal da Fundação de Cultura

O show “Noite de Terror” da banda Pata de Cachorro é uma experiência musical tendo como tema o folclore, lendas brasileiras e fantasias sendo tocadas dentro da vertente punk horror de forma enérgica. Recentemente a banda está no processo final de gravação e produção do seu primeiro trabalho, um EP com 4 músicas autorais, também iniciando as preparações para a gravação do primeiro disco.

A banda Misbehaviour de Dourados está no cenário musical desde 1997, sempre trazendo mensagem em suas letras como combate ao preconceito, depressão, entre outros males que atingem a sociedade. Com influências no rock e metal clássicos dos anos 80 e 90, como Iron Maiden, Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin entre outras grandes bandas da época.

Som da Concha – O projeto criado em 2008 pela Fundação de Cultura proporciona shows aos domingos com entrada franca na Concha Acústica Helena Meirelles, que fica no Parque das Nações Indígenas. O projeto valoriza e difunde a produção musical sul-mato-grossense, selecionando músicos instrumentistas ou cantores solos, bandas ou grupos musicais residentes em Mato Grosso do Sul.

