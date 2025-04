Netflix, Max, Prime Video e muito mais: Confira séries que foram renovadas em 2025

Com 2025 a todo vapor, várias séries têm data marcada para suas continuações ainda neste ano, desde nomes de peso, como American Horror Story, Doctor Who, The Last of Us e Wandinha, até séries que ainda estão lançando suas primeiras temporadas, como Berlin e Launchpad.

Com os serviços de Streaming virando os “favoritinhos” do mundo inteiro, diversas plataformas estão lançando - e renovando - seus catálogos com séries inéditas ou renovando os episódios de programas já existentes.

Confira a lista de séries renovadas que saem ainda neste ano:

The 1% Club: 2ª temporada (Showtime/Paramount+)

Os Pequenos Johnstons: 15ª temporada (TLC)

30 Moedas: 2ª temporada (HBO)

61st Street: 2ª temporada (The CW)

Amor no Caribe – Rumo aos 90 Dias: 4ª temporada (TLC)

Onda de 100 Pés: 3ª temporada (HBO)

9-1-1: 8ª temporada (ABC)

1923: 2ª temporada (Paramount+), segunda e última temporada confirmada

Abbott Elementary: 5ª temporada (ABC)

A Lista Terminal: 2ª temporada (Prime Video)

Avatar: O Último Mestre do Ar: 2ª e 3ª temporadas (Netflix)

A Faxineira: 4ª temporada (Fox)

A Hora do Demônio: 3ª temporada (Prime Video)

A Idade Dourada: 3ª temporada (HBO)

A Casa de Davi: 2ª temporada (Prime Video)

As Bruxas de Mayfair: 3ª temporada (AMC/AMC+)

Acima de Qualquer Suspeita: 2ª temporada (Apple TV+)

A Agência: 2ª temporada (Showtime/Paramount+)

Alice in Borderland: 3ª temporada (Netflix)

A Roda do Tempo: 3ª temporada (Prime Video)

All American: 7ª temporada (The CW)

All Of Us Are Dead: 2ª temporada (Netflix)

American Crime Story: 4ª temporada (FX)

And Just Like That…: 3ª temporada (Max)

Acapulco: 4ª temporada (Apple TV+)

Acusado: 2ª temporada (Fox-Paramount+)

American Dad!: 22ª até a 25ª temporada (Fox)

American Horror Story: 13ª temporada (FX)

American Horror Stories: 3ª temporada (Hulu)

Bad Monkey: 2ª temporada (Apple TV+)

Mal de Família: 2ª temporada (Apple TV+)

Baseado numa História Real: 2ª temporada (Peacock)

Bem-Vindos à Vizinhança: 2ª temporada (Netflix)

Beauty in Black: 2ª temporada (Netflix)

Berlin: 2ª temporada (Netflix)

Black Doves: 2ª temporada (Netflix)

Black Mirror: 7ª temporada (Netflix)

Bookie: 2ª temporada (Max)

Bridgerton: 4ª temporada (Netflix)

Os Bucaneiros: 2ª temporada (Apple TV+)

The Capture: 3ª temporada (BBC)

Castlevania: Noturno: 2ª temporada (Netflix)

Casamento à Indiana: 3ª temporada (Netflix)

Catfish: The TV Show: 9ª temporada (MTV)

Chicago Fire: 13ª temporada (NBC)

Chicago Med: 10ª temporada (NBC)

Chicago P.D.: 12ª temporada (NBC)

The Circle: 7ª temporada (Netflix)

Com Amor Meghan: 2ª temporada (Netflix)

Citadel: 4ª temporada (Prime Video)

Colin From Accounts: 2ª temporada (Paramount+)

Couples Therapy: 4ª temporada (Showtime)

Comando das Criaturas: 2ª temporada (Max)

Criminal Minds: Evolution: 3ª temporada (Paramount+)

Com Carinho, Kitty: 3ª temporada (Netflix)

Dark Winds: 3ª temporada (AMC/AMC+)

O Dia do Chacal: 2ª temporada (Peacock)

Dexter: Pecado Original: 2ª temporada (Paramount+)

Diplomata: 3ª temporada (Netflix)

Doctor Who: 15ª temporada (Disney+)

Duna: Profecia: 2ª temporada (Max)

Detetive Alex Cross: 2ª temporada (Prime Video)

Efeitos Colaterais: 2ª temporada (Adult Swim)

Emily in Paris: 5ª temporada (Netflix)

The Equalizer: 5ª temporada (CBS)

Euphoria: 3ª temporada (HBO)

Everyone Else Burns: 2ª temporada (The CW)

Entrevista com o Vampiro: 3ª temporada (AMC/AMC+)

Fallout: 2ª temporada (Prime Video)

Family Guy: da 24ª até a 27ª temporada (Fox)

Fargo: 5ª temporada (FX)

FBI: 7ª temporada (CBS)

FBI: International: 4ª temporada (CBS)

FBI: Most Wanted: 6ª temporada (CBS)

Fire Country: 3ª temporada (CBS)

For All Mankind: 5ª temporada (Apple TV+)

Festa da Salsicha: Comilândia: 2ª temporada (Prime Video)

Fundação: 3ª temporada (Apple TV+)

Falando a Real: 3ª temporada (Apple TV+)

From: 4ª temporada (MGM+)

Genius: 4ª temporada (Disney+)

Ghosts: 4ª temporada (CBS)

Ginny & Georgia: 3ª e 4ª temporadas (Netflix)

Goosebumps: 2ª temporada (Disney+)

The Great North: 5ª temporada (Fox)

Grey’s Anatomy: 22ª temporada (ABC)

Hacks: 4ª temporada (Max)

Histórico Criminal: 2ª temporada (Apple TV+)

Harley Quinn: 5ª temporada (Max)

Hazbin Hotel: 3ª e 4ª temporadas (Max)

Heartstopper: 4ª temporada/filme (Netflix)

Hijack: 2ª temporada (Apple TV+)

Home: 2ª temporada (Apple TV+)

I Am Groot: 2ª temporada (Disney+)

I Think You Should Leave With Tim Robinson: 3ª temporada (Netflix)

Industry: 4ª temporada (HBO)

Invasion: 3ª temporada (Apple TV+)

Invencível: 4ª temporada (Prime Video)

It’s Always Sunny in Philadelphia: 16ª, 17ª e 18ª temporadas (FXX)

Ilha da Sedução : 8ª temporada (Netflix)

James May: Nosso Homem no Japão …: 3ª temporada (Prime Video)

The Kardashians: 6ª temporada (Hulu)

Killing It: 2ª temporada (Peacock)

Landman: 2ª temporada (Paramount+)

The Last of Us: 3ª temporada (HBO)

Launchpad: 2ª temporada (Disney+)

Law & Order: 24ª temporada (NBC)

Law and Order: Organized Crime: 5ª temporada (Peacock)

Law & Order: Special Victims Unit: 26ª temporada (NBC)

The Legend of Vox Machina: 4ª temporada (Prime Video)

Leverage: Redemption: 3ª temporada (Prime Video)

Limitless with Chris Hemsworth: 2ª temporada (Disney+)

The Lincoln Lawyer: 4ª temporada (Netflix)

Loot: 3ª temporada (Apple TV+)

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder: 3ª temporada (Prime Video)

Love, Death & Robots: 4ª temporada (Netflix)

Love is Blind: 8ª temporada (Netflix)

Amor no Espectro: 3ª temporada (Netflix)

Matéria Escura: 2ª temporada (Apple TV+)

Magnatas do Crime: 2ª temporada (Netflix)

Make or Break: 2ª temporada (Apple TV+)

Making the Cut: 3ª temporada (Prime Video)

A Man on the Inside: 2ª temporada (Netflix)

Mandalorian: 3ª temporada (Disney+)

Mayor of Kingstown: 4ª temporada (Paramount+)

Monarch: Legacy of Monsters: 2ª temporada (Apple TV+)

Monster: 2ª e 3ª temporadas (Netflix)

The Morning Show: 4ª e 5ª temporadas (Apple TV+)

Mr. & Mrs. Smith: 2ª temporada (Prime Video)

Minha Vida com os Walter: 2ª temporada (Netflix)

Minha Vida Nada Ortodoxa: 2ª temporada (Netflix)

Mistérios Não Resolvidos: 5ª temporada (Netflix)

NCIS: 22ª temporada (CBS)

NCIS: Hawai’i: 3ª temporada (CBS)

O Agente Noturno: 3ª temporada (Netflix)

Noce Perfeitos Estranhos: 2ª temporada (Hulu)

Ninguém Quer: 2ª temporada

Not Dead Yet: 2ª temporada (ABC)

O Urso: 4ª temporada (Hulu)

Os Feiticeiros Além de Waverly Place: 2ª temporada (Disney+)

O Problema dos 3 Corpos: 2ª temporada (Netflix)

O Professor: 2ª temporada (FX)

One Piece: 2ª temporada (Netflix)

Only Murders in the Building: 5ª temporada (Hulu)

On the Roam: 2ª temporada (Max)

Outlast: 2ª temporada (Netflix)

The Outlaws: 3ª temporada (Prime Video)

O Ensaio: 2ª temporada (HBO)

O Ultimato: Ou Casa ou Vaza: 3ª temporada (Netflix)

O Viajante Relutante, com Eugene Levy: 3ª temporada (Apple TV+)

P-Valley: 3ª temporada (Starz)

Pachinko: 2ª temporada (Apple TV+)

Palm Royale: 2ª temporada (Apple TV+)

Paradise: 2ª temporada (Hulu)

Primal: 3ª temporada (Adult Swim)

Pacificador: 2ª temporada (Max)

Percy Jackson: 3ª temporada (Disney+)

Physical: 100: 3ª temporada (Netflix)

The Pitt: 2ª temporada (Max)

Platonico: 2ª temporada (Apple TV+)

Poker Face: 2ª temporada (Peacock)

Queer Eye: 9ª temporada (Netflix)

Ruptura: 3ª temporada (Apple TV+)

Reacher: 4ª temporada (Prime Video)

The Real Housewives of New Jersey: 14ª temporada (Bravo)

Resident Alien: 4ª temporada (USA Network)

Rhythm + Flow: 2ª temporada (Netflix)

Rick and Morty: 12ª temporada (Adult Swim)

The Rig: 2ª temporada (Prime Video)

The Righteous Gemstones: 4ª temporada (HBO)

Rivais: 2ª temporada (Disney+ / Hulu)

The Rookie: 8ª temporada (ABC)

Running Point: 2ª temporada (Netflix)

RuPaul’s Drag Race: 17ª temporada (VH1)

RuPaul’s Drag Race All Stars: 10ª temporada (Paramount+)

School Spirits: 3ª temporada (Paramount+)

O Segundo Melhor Hospital da Galáxia: 2ª temporada (Prime Video)

Secret Level: 2ª temporada (Prime Video)

The Secret Lives of Mormon Wives: 2ª temporada (Hulu)

Selling Sunset: 9ª temporada (Netflix)

Selling The OC: 3ª temporada (Netflix)

Shogun: 2ª e 3ª temporadas (FX / Hulu)

The Simpsons: 37ª a 40ª temporadas (Fox)

Slow Horses: 6ª temporada (Apple TV+)

Ted: 2ª temporada (Peacock)

Ted Lasso: 4ª temporada (Apple TV+)

Tehran: 3ª temporada (Apple TV+)

Tell Me Lies: 3ª temporada (Hulu)

Tires: 2ª temporada (Netflix)

Brincando com Fogo: 6ª temporada (Netflix)

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft: 2ª temporada (Netflix)

The Traitors: 4ª e 5ª temporadas (Peacock)

True Detective: 5ª temporada (HBO)

Trying: 4ª temporada (Apple TV+)

The Vince Staples Show: 2ª temporada (Netflix)

Virgin River: 7ª temporada (Netflix)

The Walking Dead: Daryl Dixon: 3ª temporada (AMC)

The Walking Dead: Dead City: 2ª temporada (AMC)

Wandinha: 2ª temporada (Netflix)

What If…?: 3ª temporada (Disney+)

The White Lotus: 4ª temporada (HBO)

The Witcher: 3ª temporada (Netflix)

Wahl Street: 2ª temporada (Max)

We’re Here: 4ª temporada (HBO)

Will Trent: 4ª temporada (ABC)

Wolf Like Me: 2ª temporada (Peacock)

X-Men ’97: 2ª temporada (Disney+)

Yellowjackets: 3ª temporada (Showtime)

Yolo: 3ª temporada (Adult Swim)

Apesar do sucesso, várias outras séries foram canceladas e, para a tristeza de seus fãs, já estão com sua temporada final nas plataformas de streaming.

Veja quais séries foram canceladas em 2025:

9-1-1: Lone Star: 5ª temporada (Fox)

A Casa do Dragão: 4ª temporada (HBO), última temporada

A Vida Sexual das Universitárias: 3ª temporada (Max)

Bel-Air: 4ª temporada (Peacock), quarta e última temporada confirmada

Big Mouth: 8ª temporada (Netflix), oitava e última temporada confirmada

The Boys: 5ª temporada (Prime Video), quinta e última temporada confirmada

Frasier: 2ª temporada (Paramount+)

Halo: 2ª temporada (Paramount+)

The Handmaid’s Tale: 6ª temporada (Hulu), última temporada

Harlem: 3ª temporada (Prime Video), última temporada

Julia: 2ª temporada (Max), última temporada

Kaos: 1ª temporada (Netflix)

My Brilliant Friend: 4ª temporada (HBO), última temporada

Minha Lady Jane: 1ª temporada (Prime Video)

Mythic Quest: 4ª temporada (Apple TV+)

Nossa Bandeira é a Morte: 2ª temporada (Max), última temporada

The Old Man: 2ª temporada (FX)

Orphan Black: Echoes: 1ª temporada (AMC)

Outer Range: 2ª temporada (Prime Video), última temporada

Outer Banks: 5ª temporada (Netflix)

Outlander: 8ª temporada (Starz), última temporada

O Recruta: 2ª temporada (Netflix)

Sandman: 2ª temporada (Netflix), última temporada

Silo: 4ª temporada (Apple TV+), última temporada

Segundas Intenções: 1ª temporada (Prime Video)

Walker: 4ª temporada (The CW)

Yellowstone: 5ª temporada (Paramount Network)

