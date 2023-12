No Shopping Norte Sul, Workshop natalino vai ensinar a fazer enfeites de Natal

O Shopping Norte Sul Plaza, em parceria com a AMI Artesanatos, irá promover neste sábado (16) e domingo (17), três workshops natalinos, totalmente gratuitos. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pela internet ou diretamente na loja da AMI, no shopping em Campo Grande. Os participantes devem levar 2 kg de alimentos não-perecíveis no dia da oficina.

Serão três workshops, que pretendem ensinar produtos natalinos, como guirlanda, biscuit e sacola de presente. As oficinas acontecem tanto no sábado, quanto no domingo e podem participar crianças e adultos, basta se inscrever.

No sábado, a primeira oficina será de biscuit, das 11h às 12h30. Das 14h30 às 16h, acontece a de guirlanda e, das 18h às 19h30, a de sacola de presente. Já no domingo, a de guirlanda abre a programação, das 11h às 12h30, enquanto a de biscuit acontece das 14h30 às 16h e a de sacolas de presente, das 18h30 às 19h30.

Todas as oficinas serão ministradas por artesãs da AMI Artesanatos e cada turma terá 10 participantes. Importante lembrar que, ao realizar a inscrição, o participante deve printar a confirmação de inscrição e apresentar no dia do workshop, junto com os 2kg de alimentos não-perecíveis, que serão encaminhados ao projeto Mesa Brasil, junto com as demais doações arrecadadas na promoção de Natal do Norte Sul Plaza.



Serviço

Workshop Natalino;

Sábado (16) e domingo (17);

Shopping Norte Sul Plaza -

Inscrições: site ou diretamente na loja AMI.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também