Noite cultural na Esplanada FerroviÃ¡ria lanÃ§a semana do artesÃ£o

A 12ª edição da Semana do Artesão terá início na próxima terça-feira (19) com uma Noite Cultural na Museologia da Esplanada Ferroviária de Campo Grande. A programação do evento seguirá até o dia 24, com homenagens, exposições, feira, apresentações culturais e demais atividades agendadas para ocorrer na Casa do Artesão, Praça dos Imigrantes, Cidade do Natal e Assembleia Legislativa.

Na abertura da programação, que acontecerá às 19 horas, o artesão Elpídio de Freitas fará uma exposição de seus trabalhos e será o grande homenageado da noite. Na sequência haverá show do grupo Sampri, sorteio de brindes e dança. A semana será promovida em parceria entre Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) e Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura (FC-MS),

Para a secretária municipal de Cultura e Turismo, Nilde Brun, há grandes talentos em Campo Grande e a Semana do Artesão vem para brindá-los com o reconhecimento. “Por meio das mãos destes artistas vemos em seus produtos nossos símbolos, nossa fauna e nossa flora caminhar pelo Brasil e por tantos outros países”, comenta Nilde.

A 12ª Semana do Artesão conta com o apoio das seguintes associações: Associação dos Produtores de Artesanato de MS (Proart-MS); União dos Artesãos de MS (UNEART-MS); Associação dos Artesãos da Praça dos Imigrantes (API-MS); Associação dos Artesãos de MS (Artems); Federação das Associações de Artesanato de MS (Fenart-MS), Sindicato dos Artesãos de Mato Grosso do Sul (Sinart) e Associação dos Microempreendedores Individuais (AMI-MS).

Programação

Depois da abertura do dia 19, a 12ª Semana do Artesão terá continuidade no dia 20, quarta-feira, com a Noite Honrosa na Assembleia Legislativa. Às 19 horas haverá solenidade de entrega da Medalha Conceição dos Bugres aos artesãos que se destacaram em 2018. Deputados farão a entrega da medalha aos artistas indicados pelas associações de artesãos com destaques na profissão.

No dia 21, quarta-feira, será o “Dia do Artesão na Casa”, exposição de artesanato dos homenageados pelas entidades do Setor Artesanal de MS, com apresentação musical e sorteio de brindes na Casa do Artesão, às 17 horas.

No dia 22, sexta-feira, será reinaugurado o Centro Referencial de Artesanato de Mato Grosso do Sul, às 19 horas, no Memorial da Cultura e da Cidadania. O Centro foi inaugurado em 21 de março de 2007, e expõe o acervo permanente do Artesanato de referência cultural do Estado. Esteve fechado deste novembro de 2017 e agora é reinaugurado com novas aquisições ao acervo e restauração das peças antigas.

Café com Arte

No dia 23, sábado, será realizado o "Café com Arte", na Praça dos Imigrantes, às 10 horas, em homenagem aos artesãos, com feira de artesanato e apresentações culturais.

Encerrando a programação da Semana do Artesão, a Cidade do Natal receberá no dia 24, às 16 horas, a "Feira de Artesanato Mãos que Criam" com a participação de mais de 300 artesãos. Além de produtos artesanais, a feira terá gastronomia, show musical com a cantora Ana Cabral e grupo Fascínio, dança e poesia.

Como parte das homenagens aos artesãos, ainda serão realizadas duas oficinas gratuitas de artesanato: a de estamparia artesanal e a de fibra e madeira. As duas oficinas incluem orientações artísticas e de gestão, oferecidas, gratuitamente, por meio de parceria entre Sebrae-MS e FC-MS.

