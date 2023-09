Eduardo Mendes Pinto comandará Fundação de Cultura de MS

Ex-assessor direto do Secretário de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc), Eduardo Mendes Pinto foi nomeado na função de diretor-presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS).

A Fundação estava sendo gerida em acumulo de função pelo secretário Marcelo Miranda, titular da Setescc, após exoneração de Max Antônio Freitas da Cruz, em junho deste ano. Conforme informações da instituição, como assessor do secretário, Eduardo adquiriu conhecimento oportuno para o cargo.

Com a nomeação, Eduardo terá autonomia para levar adiante toda a agenda de ações culturais no Estado, incluindo os festivais que geram emprego e renda para milhares de trabalhadores da cultura. “Já estamos com grandes eventos importantes em fase de produção como a quarta edição do MS ao Vivo, aniversário da criação do Estado e os Festivais América do Sul e Campão Cultural. Temos muito trabalho pela frente para MS ser de muito mais cultura nos próximos anos”, salienta.

Em outubro serão lançados os editais da Lei Paulo Gustavo que pretendem alavancar a produção audiovisual e também projetos de fomento de outras áreas e edital de premiação. Para 2023, já está em fase de discussão uma agenda ampla com ações culturais nos quatro cantos de Mato Grosso do Sul.

