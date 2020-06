Nostalgia: Autocine retorna neste domingo com entrada franca

Neste domingo (28) acontece a sessão do Autocine, uma ação do Governo do Estado, por meio de sua Fundação de Cultura, em parceria com a UFMS com parceria da Prefeitura de Campo Grande (Sectur e Sisep). As atividades do Autocine Campo Grande retornam após 30 anos, que fica na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com objetivo de proporcionar entretenimento durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Com o filme Eu e meu guarda-chuva, a primeira sessão está programada para às 18h. A entrada é franca. Os ingressos são limitados (máximo 70 carros) e podem ser retirados gratuitamente na Praça dos Imigrantes, das 8 horas às 13h30. No dia do evento é preciso chegar com 30 minutos de antecedência.

O filme conta a história de Eugênio (Lucas Cotrim), um garoto de 11 anos que jamais se separa do guarda chuva herdado de seu avô. No último dia de férias ele e Cebola (Victor Froiman), seu melhor amigo, precisam entrar na sombria casa onde fica sua nova escola. O motivo é para resgatar Frida (Rafaela Victor), a grande paixão de Eugênio, que foi sequestrada pelo fantasma do Barão Von Staffen (Daniel Dantas). O filme foi adaptado do livro de mesmo nome de Branco Mello e Hugo Possolo.

Para a presidente da Fundação de Cultura de MS, Mara Caseiro, a retomada do Autocine é uma forma de oferecer entretenimento neste momento de pandemia e um resgate de um lugar tão frequentado anteriormente e que faz parte da memória da população.

“Nós estamos buscando formas e maneiras de, neste momento, oferecer algo de bom para as pessoas que ajude a passar esse momento tão difícil. Esse espaço do Autocine foi tão movimentado em épocas anteriores, está na memória de muitas pessoas, e agora, retomamos esse espaço como um resgate das histórias que estão na memória de muitos campo-grandenses e de todos os que passaram por ali e tiveram a oportunidade de assistir a muitos filmes no Autocine”.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Mas Freitas, explica que todas as medidas de segurança, como distanciamento entre os veículos mínimo de dois metros, lotação do veículo (máximo cinco pessoas) e uso obrigatório de máscaras, serão observadas. Haverá aferição de temperatura e aqueles que estiverem com febre não poderão participar da sessão.

Ao todo serão 13 edições que ocorrerão todos os domingos no espaço do Autocine a UFMS. Só poderão entrar aqueles que apresentarem seus ingressos no momento da entrada no evento.

Sobre o Autocine

O Autocine foi criado em 1972 e funcionou durante 17 anos no mesmo local, ao lado do estádio Morenão, Inicialmente pertenceu à Rede Pedutti, responsável por escolher os filmes exibidos e por contratar funcionários, O valor da entrada era revertido para a compra de livros da Biblioteca Central da UFMS.

Ficou mais de 30 anos desativado para, finalmente, o cinema drive in ter seu retorno de forma gratuita em Campo Grande.

Serviço: A Praça dos Imigrantes está localizada na esquina da Rua Rui Barbosa com a Joaquim Murtinho. Os ingressos poderão ser retirados das 8h às 13h30. Mais informações entre em contato pelos telefones 3316-9157 ou 4042-1313, ramal 4307.





