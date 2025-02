Novas cores! Projeto de graffiti vai revitalizar espaços urbanos na Vila Nhanhá

Um grupo de artistas de Mato Grosso do Sul foi selecionado para participar do projeto “Dia do Graffiti: Arte Urbana e Cultura”, que ocorrerá no dia 9 de março na ONG Núcleo Humanitário da Vila Nhanhá, em Campo Grande. A iniciativa, organizada pelo grafiteiro San Martinez, pretende revitalizar espaços urbanos da Capital e promover inclusão social por meio do graffiti e dos elementos do Hip Hop.

Ao todo, são seis artistas compondo o grupo, são eles: Thalya Ariadna Veron (Thapz), Gislene Brandão (La Bruxa, de Dourados), Karoline de Souza (Krol), Carlos Henrique Higa (Pune), Felipe Martins (Mago do Pântano) e Denis Vitor de Souza (Lessarteiro, de Três Lagoas). Todos possuem experiência com tinta látex e spray, sendo quatro de Campo Grande e dois do interior do Estado.

A programação do evento também inclui oficinas nos dias 7 e 8 do mês que vem, ministradas pelo artista amazonense André Hulk, reconhecido no cenário nacional e internacional do graffiti. As atividades buscam proporcionar uma troca de conhecimentos entre artistas e estudantes da rede pública, aproximando-os do graffiti urbano e do grafismo indígena, especialmente nas comunidades próximas às aldeias Água Bonita e Darcy Ribeiro.

O tema desta edição será “Cidadania e Cultura”, e o evento contará ainda com apresentações de MCs, b.boys, b.girls e DJs, além da produção de um vídeo com audiodescrição para tornar a experiência mais acessível. Cada artista receberá um cachê de R$ 400, um kit de pintura e alimentação no dia da ação.

O projeto tem apoio de diversas instituições e empresas e será realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio de edital da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. Mais informações podem ser encontradas no Instagram @campaograffiti.

