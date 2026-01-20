Menu
Novo filme de Karim Aïnouz é selecionado para o Festival de Berlim

Rosebush Pruning ainda não tem tradução em português

20 janeiro 2026 - 18h22Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Elenco do filme Rosebush Pruning, do diretor cearense Karim AïnouzElenco do filme Rosebush Pruning, do diretor cearense Karim Aïnouz   (Maria Lobo/Divulgação)

O cinema brasileiro segue em evidência no circuito internacional em 2026. A organização do Festival Internacional de Cinema de Berlim, também chamado de Berlinale, anunciou nesta terça-feira (20) a seleção de Rosebush Pruning, novo longa-metragem do diretor cearense Karim Aïnouz, para a competição oficial da 76ª edição do festival, que ocorre entre 12 e 22 de fevereiro, na capital alemã. A escolha reforça a presença do Brasil entre os principais eventos do calendário audiovisual mundial.

Com trajetória frequente na Berlinale, Aïnouz retorna à competição com um projeto de alcance internacional, após passagens marcantes por grandes vitrines do cinema autoral. Em 2019, o cineasta venceu o prêmio Un Certain Regard, no Festival de Cannes, com A Vida Invisível, consolidando seu nome entre os realizadores brasileiros de maior projeção no exterior.

“Estou feliz da vida de voltar ao Festival de Berlim, um festival visionário. O último filme meu que esteve em competição aqui foi Praia do Futuro, em 2014. É uma honra poder estrear novamente aqui", disse o diretor.

Aïnouz destacou que o festival aposta em um cinema de inovação, o que o torna uma vitrine perfeita para o filme, "que investe num afiado senso de humor, marcado pela transgressão e ousadia, valores que são sinônimos do próprio festival e da cidade de Berlim".

"Estar ao lado dos filmes selecionados me deixa profundamente lisonjeado”, comemorou.

Com sinopse divulgada, mas ainda sem tradução em português, o filme é ambientado em uma mansão na Catalunha. Rosebush Pruning é descrito como uma sátira contemporânea sobre as contradições da família tradicional. 

A trama acompanha quatro irmãos, que são herdeiros de uma fortuna que os mantém isolados do mundo exterior. Entre roupas de grife e conflitos afetivos, eles ignoram as demandas do pai cego até que a decisão do irmão mais velho de deixar a casa desencadeia uma espiral de revelações, mentiras e violência.

O roteiro é assinado por Efthimis Filippou, indicado ao Oscar por O Lagosta. A equipe criativa reúne profissionais premiados, como a figurinista indicada ao Oscar Bina Daigeler, o diretor de arte Rodrigo Martirena e a diretora de fotografia Hélène Louvart, colaboradora recorrente de Aïnouz.

Brasil em várias frentes da Berlinale

A presença brasileira no Festival de Berlim 2026 vai além da competição principal e se espalha por diferentes mostras do evento, consolidando um momento de forte visibilidade do audiovisual nacional.

Na Generation Kplus, voltada ao público jovem, foram selecionados Feito Pipa (Gugu’s World), de Allan Deberton; Papaya, de Priscilla Kellen, o primeiro longa brasileiro de animação a integrar a seleção do festival; e o documentário A Fabulosa Máquina do Tempo, de Eliza Capai.

Na mostra Panorama, uma das vitrines centrais da Berlinale, o Brasil marca presença com Se Eu Fosse Vivo… Vivia, de André Novais Oliveira. Já na seção Forum, historicamente associada à liberdade estética e à experimentação formal, foi escolhido Fiz um foguete imaginando que você vinha, de Janaína Marques.

