Núcleo de Produção Digital será inaugurado nesta quinta pela Fundação de Cultura

O Núcleo de Produção Digital será inaugurado em Campo Grande, nesta quinta-feira (19), pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, com apoio do IFMS (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia). Esta iniciativa simboliza um passo crucial no desenvolvimento do setor audiovisual no Estado.

Ele é uma realização coletiva que visa transformar o panorama audiovisual na região.

O Núcleo representa uma oportunidade única de inserção no setor de produção digital, alinhando-se aos avanços tecnológicos e às demandas de um mercado cada vez mais dinâmico. Mais do que uma plataforma de produção, o NPD é uma ferramenta essencial para a democratização do audiovisual em Mato Grosso do Sul, promovendo a inclusão e formação de novos talentos.

A finalidade é de propor e acompanhar atividades de apoio à produção e à difusão de conteúdo audiovisual independente não comercial.

Além disso, busca promover a formação e o aprimoramento profissional e artístico de jovens e adultos no campo do audiovisual por meio de diversas ações, tais como: realização de cursos, oficinas, mostras e palestras; produção de documentários, vinhetas, animações e filmes de curta, média e longa-metragem em todo o Estado; formação de parcerias com entidades públicas e privadas em todas as esferas para o desenvolvimento do audiovisual em Mato Grosso do Sul; elaboração e divulgação de editais para seleção de projetos audiovisuais, garantindo acesso aos equipamentos e estrutura do NPD.

O ano de 2025 será marcado por iniciativas de expansão, levando as ações do NPD para cidades do interior do estado, ampliando o acesso à formação e à produção audiovisual em regiões do interior do estado. A dinâmica de parcerias entre o IFMS, a Fundação de Cultura de MS e a UFMS irá levar oficinas, palestras, mostras e cursos afim de promover a cultura audiovisual no Estado.

O convite da inauguração se estende a todos os entusiastas e trabalhadores do audiovisual, e simboliza o ponto de partida para avanços significativos na indústria cultural e criativa de Mato Grosso do Sul.

