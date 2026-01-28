Menu
Menu Busca quarta, 28 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Cultura

O Agente Secreto é indicado ao Cèsar, maior prêmio do cinema francês

Filme também concorre ao Oscar e Bafta

28 janeiro 2026 - 10h38Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Filme brasileiro segue ganhando destaque pelo mundoFilme brasileiro segue ganhando destaque pelo mundo   (Paulo Pinto/Agência Brasil)

O longa do diretor Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura vai concorrer ao Cèsar, maior premiação do cinema francês, na categoria Melhor Filme Estrangeiro. A indicação vem um dia depois de O Agente Secreto ser anunciado como concorrente em duas categorias no Bafta, premiação considerada como o Oscar inglês.

No Cèsar, a produção brasileira concorre com Sirat, Uma Batalha Após a Outra, Black Dog e Valor Sentimental. A entrega do prêmio acontece no dia 26 de fevereiro, em Paris.

O Agente Secreto está indicado em quatro categorias no Oscar 2026. A produção de Kleber Mendonça concorre nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Direção de Elenco e Melhor Ator (Wagner Moura).

A cerimônia de entrega das estatuetas acontece no dia 15 de março.

O longa já conquistou, em janeiro deste ano, dois trofeus no Globo de Ouro: Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Filme de Drama.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Carnaval 2026 deve reunir mais de 130 mil foliões por dia em Campo Grande
Cultura
Carnaval 2026 deve reunir mais de 130 mil foliões por dia em Campo Grande
Lançamento da campanha "Boas atitudes fazem um bom Carnaval"
Cultura
Com R$ 2,4 milhões, Carnaval da Capital terá mostra de fantasias e transmissão ao vivo
Raimundos abrirá show da banda internacional Guns n' Roses
Cultura
Raimundos são escolhidos para abrir show do Guns n' Roses em Campo Grande
Semana do Cinema na Capital terá ingresso a R$ 10 e filmes indicados a Oscar
Cultura
Semana do Cinema na Capital terá ingresso a R$ 10 e filmes indicados a Oscar
 Idealizada pela HUB Incorporações, a feira acontece na Casa HUB, das 17h às 22h
Cultura
Primeira edição da 'Feirinha da Casa Hub' reúne cultura local e gastronomia na Capital
Corumbá, sede do Fórum Estadual de Pontos de Cultura
Cultura
Corumbá sedia fórum para criar e fortalecer Pontos de Cultura em MS
Foto: Divulgação/Moinho Cultural
Cultura
Moinho Cultural abre inscrições com novo modelo de formação
Aglomerado de Blocos de Carnaval de rua
Cultura
Blocos lançam calendário do Carnaval de Rua de Campo Grande
Lançamento do Carnaval de Corumbá
Cultura
Com coroação da Corte de Momo, Corumbá lança Carnaval 2026
Esquenta de carnaval agita o fim de semana
Cultura
Fim de semana tem brechó, esquenta de carnaval e karaokê na Capital

Mais Lidas

A confusão aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Adolescente é espancado a pauladas após bater em menino autista no Parque Ayrton Senna
Carro desviou de buraco e atingiu o motociclista
Trânsito
AGORA: Motorista desvia de buraco, atinge moto e mata motociclista no Jardim Seminário
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 27/1/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 27/1/2026
Motociclista foi identificado pelas autoridades
Trânsito
Ajudante de pedreiro é a vítima fatal do acidente com carro no Jardim Seminário