Menu
Menu Busca quinta, 22 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Cultura

'O Agente Secreto' é indicado em quatro categorias e vai forte na briga pelo Oscar

Wagner Moura concorre na categoria de Melhor Ator

22 janeiro 2026 - 11h12Luiz Vinicius     atualizado em 22/01/2026 às 12h09
Wagner Moura também foi indicado a melhor atorWagner Moura também foi indicado a melhor ator   (MK2Films/Divulgação)

O filme brasileiro 'O Agente Secreto', que ganhou destaque ao vencer o Globo de Ouro recentemente, voltou a ficar em evidência ao ser indicado em quatro categorias para a disputar do Oscar 2026.

As indicações foram para Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Direção de Elenco, enquanto Wagner Moura recebeu indicação a Melhor Ator por sua atuação no longa.

Em outra frente, o país também aparece entre os destaques técnicos: Adolpho Veloso concorre a Melhor Fotografia por Sonhos de Trem.

A lista foi anunciada nesta quinta-feira, (22) pela Academy of Motion Picture Arts and Sciences, marcando o início da etapa decisiva da 98ª edição do prêmio e confirmando um momento histórico para o cinema brasileiro.

Além da categoria internacional, o longa brasileiro também figura entre os indicados a Melhor Filme, a principal disputa da noite — votação aberta a todos os membros da Academia.

A primeira fase de votação foi encerrada na sexta-feira (16). Mais de 10 mil profissionais da indústria cinematográfica — entre atores, diretores, roteiristas e técnicos — participaram do processo, votando majoritariamente dentro de suas áreas, com exceção de Melhor Filme, que reúne o voto de todo o colégio eleitoral.

A cerimônia do Oscar 2026 acontece em 15 de março, e o anúncio desta quinta-feira já provoca clima de celebração no setor audiovisual brasileiro.

Wagner Moura disputa a estatueta ao lado de:

  • Timothée Chalamet (Marty Supreme)
  • Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após a Outra)
  • Michael B. Jordan (Pecadores)
  • Ethan Hawke (Sonhos de Trem)

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Jovens talento da música representam MS em festival internacional em Pelotas
Cultura
Jovens talento da música representam MS em festival internacional em Pelotas
O ballet atende crianças e adolescentes de 4 a 18 anos
Cultura
Sesc Lageado oferece 300 vagas em cursos de música, dança e criação de vídeo
Elenco do filme Rosebush Pruning, do diretor cearense Karim Aïnouz
Cultura
Novo filme de Karim Aïnouz é selecionado para o Festival de Berlim
Lauana Prado - Foto: Divulgação / Fabio Ponce
Brasil
Lauana Prado revela gravidez pouco depois do fim do relacionamento com Tati Dias
Imagem ilustrativa de feira livre
Cultura
Feira, teatro e karaokê são opções de lazer para esse domingão
Festividades do Carnaval
Cultura
Sábado tem música, teatro e blocos de carnaval na Capital
Votação que define indicados ao Oscar termina nesta sexta
Cultura
Votação que define indicados ao Oscar termina nesta sexta
Foto: Fernando Maia/Riotur
Cultura
Esquenta de carnaval, feiras e teatro movimentam o fim de semana na Capital
Ministério quer proteger crianças e adolescentes no carnaval
Cultura
Ministério quer proteger crianças e adolescentes no carnaval
Filme está sendo sendo exibido em diversos cinemas do país
Cultura
Depois de prêmios, O Agente Secreto está em mais salas de cinema

Mais Lidas

Ambulâncias do Samu 192
Saúde
Prefeitura faz "maquiagem" às pressas no SAMU para tentar enganar Ministério da Saúde
Movimentação de PMs no local
Polícia
Gerente mata dono de salgaderia a facadas e, em seguida, tira própria vida na Capital
Viatura da DEAM -
Polícia
Mulher morre e Campo Grande investiga possível feminicídio
Edilson foi morto a facadas
Interior
VÍDEO: Adolescente mata companheiro de trabalho a facadas em pousada de Miranda