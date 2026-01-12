Menu
'O Agente Secreto' faz história para o Brasil com dois prêmios no Globo de Ouro

Longa venceu de melhor filme em língua não-inglesa e de melhor ator, com Wagner Moura

12 janeiro 2026 - 06h30Luiz Vinicius
Wagner Moura ainda de quebra ganhou como melhor atorWagner Moura ainda de quebra ganhou como melhor ator   (Victor Jucá/Divulgação)

O filme 'O Agente Secreto' fez história para o cinema brasileiro ao vencer em duas categorias na cerimônia do Globo de Ouro 2026, na noite deste domingo, dia 11.

O longa conquistou o prêmio de melhor filme em língua não-inglesa e Wagner Moura venceu como melhor ator. Na terceira categoria a qual foi indicado, de melhor filme dramático, perdeu para "Hamnet: A vida antes de Hamlet".

Wagner Moura venceu o prêmio de melhor ator em filme de drama. No discurso, o brasileiro agradeceu especialmente ao diretor Kléber Mendonça Filho e falou sobre a mensagem de "O Agente Secreto".

"É um filme sobre memória, a falta dela e um trauma geracional. Eu acho que se um trauma pode ser passado por gerações, os valores também podem. Esse prêmio vai para quem está seguindo seus valores em momentos difíceis", disse.

"O Agente Secreto" também levou o Globo de Ouro de melhor filme em língua não-inglesa. Foi a primeira vez em 27 anos que o Brasil ganhou nesta categoria, após a vitória de "Central do Brasil".

