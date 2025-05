'O Agente Secreto', filme com Wagner Moura, é ovacionado em Cannes

O filme "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, com atuação de Wagner Moura, estreou no Festival de Cannes neste domingo (18), e teve cerca de 15 minutos de ovação, com críticas internacionais positivas para a produção brasileira.

A produção aborda a história de um professor durante os anos finais da ditadura militar, e se passa em 1977. O filme é um dos concorrentes à Palma de Ouro na edição deste ano do festival.

Segundo a jornalista Jada Yuan, do Washington Post, foram 15 minutos de ovação de pé, com discursos incluídos, com dezenas de mulheres francesas gritando “Bravo” da sacada.

A Variety chamou o filme de um "thriller maravilhoso" ambientado nos anos 70. “Mendonça demonstra uma capacidade notável não apenas de recriar, mas de nos transportar de volta àquela época, com seu calor opressivo e paranoia”, disse a revista.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também