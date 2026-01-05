Menu
O Agente Secreto ganha nos EUA prêmio de melhor filme estrangeiro

Wagner Moura concorreu como melhor ator e perdeu para Timothée Chalamet

05 janeiro 2026 - 10h23Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Filme foi estrelado por Wagner MouraFilme foi estrelado por Wagner Moura   (Paulo Pinto/Agência Brasil)

O filme brasileiro O Agente Secreto ganhou, na noite desse domingo (4), o prêmio de melhor filme em língua estrangeira no Critics Choice Awards 2026. O filme concorreu com as produções A Garota Canhota, Foi Apenas um Acidente, Belén, Sirat e No Other Choice.

Dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura, O Agente Secreto tem sido bastante elogiado pela crítica nacional e internacional e foi muito bem recebido nos festivais por onde passou ao longo dos últimos meses.  

A produção também concorreu na categoria melhor ator com Wagner Moura, mas o ator Timothée Chalamet foi quem ganhou pelo filme Marty Supreme. Competiram com Moura, nesta categoria, os atores Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após a Outra), Ethan Hawke (Blue Moon) e Michael B. Jordan (Pecadores).

O Critics Choice Awards é um dos eventos considerados como termômetro para o Oscar, que acontece no dia 15 de março. Além do prêmio de melhor filme estrangeiro, O Agente Secreto pode concorrer na categoria melhor direção de elenco (casting).

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos anunciou, em dezembro, a pré-lista de indicados em 12 categorias para a 98ª edição do Oscar, cuja cerimônia de premiação será exibida no dia 15 de março de 2026. A lista final de concorrentes ao Oscar será divulgada dia 22 de janeiro.

O próximo desafio do filme de Kleber Mendonça Filho é o Globo de Ouro 2026, no próximo domingo (11). O longa está indicado nas categorias melhor filme de língua não-inglesa e também melhor filme de drama. Wagner Moura concorre como melhor ator.

No ano passado, a atriz Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz por sua atuação em Ainda Estou Aqui.

