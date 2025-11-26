O Bando do Velho Jack comemora 30 anos com show gratuito em Campo Grande

Para comemorar três décadas de trajetória no cenário musical sul-mato-grossense, principalmente no rock, 'O Bando do Velho Jack' fará um show na Concha Acústica Helena Meireles, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande.

O evento será no dia 30 de novembro, a partir das 17h, com entrada franca.

Formada em Campo Grande, a banda é considerada um dos principais nomes do gênero no estado e chega aos 30 anos reafirmando o compromisso com a música autoral e a paixão pelo Rock N’Roll.

A musicalidade da banda carrega influências do Classic Rock e da música sul-mato-grossense.

O show é uma realização do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura e Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e conta com participações muito especiais para a banda.

