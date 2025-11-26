Menu
Cultura

O Bando do Velho Jack comemora 30 anos com show gratuito em Campo Grande

Evento acontecerá no dia 30 de novembro, na Concha Acústica Helena Meireles, no Parque das Nações Indígenas

26 novembro 2025 - 17h23Luiz Vinicius

Para comemorar três décadas de trajetória no cenário musical sul-mato-grossense, principalmente no rock, 'O Bando do Velho Jack' fará um show na Concha Acústica Helena Meireles, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande.

O evento será no dia 30 de novembro, a partir das 17h, com entrada franca.

Formada em Campo Grande, a banda é considerada um dos principais nomes do gênero no estado e chega aos 30 anos reafirmando o compromisso com a música autoral e a paixão pelo Rock N’Roll.

A musicalidade da banda carrega influências do Classic Rock e da música sul-mato-grossense.

O show é uma realização do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura e Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e conta com participações muito especiais para a banda.

