O Formoso: curta-metragem produzido em MS conquista prêmios em diversos países

O curta-metragem "O Formoso", do cineasta Sul-mato-grossense Roberto Leite, conquistou três prêmios durante o Festival Internacional de Cinema Off Cine, realizado entre os dias 20 e 29 de abril de 2023, na cidade de Varginha, em Minas Gerais.

O evento considerado um dos mais importantes do cinema brasileiro atraiu grandes produções nacionais, incluindo o curta-metragem 'Através dos Sentidos', estrelado pelo ator Milton Gonçalves. Durante o festival, "O Formoso" conquistou os prêmios de melhor filme, melhor ator para o protagonista Deniel Leite, e melhor direção para o diretor e roteirista Roberto Leite.

Com as novas premiações, a produção se consolida como uma das mais bem sucedidas da atualidade em Mato Grosso do Sul, e fecha um ciclo de sucesso e reconhecimento no cenário do cinema independente brasileiro, conquistando 32 prêmios nos 53 festivais que participou em 11 países, dentre os quais se destacam o Paris International Short Film Festival em Paris, na França; Hollywood Blvd Film de Los Angeles, nos EUA; e o Phoenix Shorts, no Canadá.

Para o cineasta Roberto, os prêmios são um reconhecimento do trabalho árduo e a dedicação de toda a equipe envolvida na produção do curta-metragem. "Foi um trabalho intenso, realizado com muito amor e dedicação por todos os envolvidos. Ver o reconhecimento do público e da crítica é muito gratificante. Estou muito feliz em ter levado o nome de Mato Grosso do Sul para o mundo, através deste filme", afirmou ele.

Entre os 11 países por onde "O Formoso" passou levando o nome de Mato Grosso do Sul são: Turquia, Índia, Inglaterra, Estados Unidos, Itália, Portugal, Indonésia, França, Japão, Espanha e África.

O FORMOSO

Com duração de 13 minutos, o curta-metragem gravado em Campo Grande, traz a história de uma criança sonhadora que, por alguns instantes, é obrigada a se deparar com a triste realidade de um galo sendo maltratado.

Lucas, o menino pardo, franzino, que vive em um bairro marcado pela pobreza e rua de terra, conhece Zé Galo, um homem amargo e cruel, dono de uma rinha de galo. Com um ar de criança que busca conhecer o desconhecido e saciar uma curiosidade, o menino se depara com “O Formoso”, o galo que se rendeu às dores de mais uma batalha, forçado por seu dono.

Para escrever o roteiro, Roberto Leite teve o apoio da cineasta Luciana Bitencourt, com base em pesquisas sobre o tema central. “É proibido em todo território nacional, realizar ou promover ‘brigas de galo’ ou quaisquer outras lutas entre animais da mesma espécie ou espécie diferentes. Entretanto, ainda existem rinhas clandestinas. Nosso filme fala sobre essa atrocidade e a pureza de uma criança que não medirá esforços para salvar o animal”, disse a diretora e roteirista que também preparou o elenco do filme.

Com o fim do ciclo de festivais, em breve "O Formoso" estará disponível nas plataformas digitais, na íntegra. A lista com os festivais e prêmios conquistados pode ser conferida no link.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também