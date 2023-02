Oficina "Dança para todos" chega em cinco regiões da Capital em março

A Prefeitura de Campo Grande realiza a partir de março, a oficina “Dança para todos”. Coordenada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, as aulas serão gratuitas e contemplam crianças e adolescentes de 10 a 18 anos, com vistas para possibilitar a vivência da arte da dança de forma prática. As modalidades oferecidas pelas oficinas serão dança contemporânea, dança de rua, dança do ventre, dança de salão e dança de salão (Pcd).

As oficinas também serão complementadas com atividades teóricas que estimularão os princípios de cidadania, noções de composição coreográfica e figurino, e noções básicas de anatomia e dinâmica muscular.

Ministradas aos sábados, as aulas serão dadas por professores especialistas em cada estilo de dança. Ao final das oficinas, será realizado um espetáculo de encerramento que contará com a apresentação das composições coreográficas criadas durante o período de aulas.

Para a secretária municipal de Cultura e Turismo, Mara Bethânia Gurgel, a oficina é um meio de democratizar o acesso a fontes de cultura. “Nosso objetivo é que, através de ações como o ‘Dança para todos’, nós consigamos estimular a difusão cultural e artística, promovendo trocas de experiências e vivências através da dança e incentivando a interação e a inclusão dos participantes”, destacou.

As aulas terão início em 11 de março e as vagas são limitadas. As inscrições poderão ser feitas a partir de 1º de março, diretamente nos locais onde serão realizadas as oficinas, distribuídos em cinco polos de diferentes regiões de Campo Grande:

*Região Central – Plataforma Cultural – Av. Calógeras, 3.015;

*Região Prosa – Escola Municipal Elpídio Reis – Rua Tertuliano Ghersel, s/n. Residencial Mata do Jacinto;

*Região Lagoa – Escola Municipal Profª Gonçalina Faustina de Oliveira – Rua Delamare, 42, Jardim Tarumã;

*Região Bandeira – Escola Municipal José Mauro Messias da Silva – Rua Ivo Osman Miranda, 13, Vila Moreninha;

*Região Segredo – Escola Municipal Nerone Maiolino – Rua Maru, 57, Jardim Vila Nova.

