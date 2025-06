Oficina gratuita "Corpo Depoimento" será realizada em junho em Campo Grande

Com entrada gratuita e foco em reflexões sobre gênero, dança e autodepoimento, a oficina “Corpo Depoimento” será realizada entre os dias 19 e 22 de junho, em Campo Grande.

A atividade faz parte do projeto “Quem a mim nomeou o mundo?”, idealizado pela artista da dança, produtora cultural e psicóloga Maria Fernanda Figueiró, com incentivo do Fundo Municipal de Investimentos Culturais (FMIC/2024), da Secretaria Executiva de Cultura (Secult) e da Prefeitura Municipal.

Ministrada pela premiada diretora e coreógrafa Vanessa Macedo, a oficina propõe investigar a relação entre corpo, experiência, testemunho e criação artística.

As aulas acontecerão das 9h às 14h, no Ginga Espaço de Dança, localizado na rua Brigadeiro Tobias, nº 956, bairro Taquarussu.

As inscrições estão abertas até o dia 13 de junho e podem ser feitas gratuitamente por meio de formulário online. São oferecidas 15 vagas, com prioridade para quem puder participar de toda a carga horária de 20 horas.

A oficina é voltada a artistas com projetos autorais em andamento ou interessados em iniciar novos processos criativos.

O conteúdo será conduzido a partir de uma perspectiva feminista, considerando o corpo como testemunha das experiências de vida e ferramenta para construção poética e cênica. Entre os temas abordados estão memória, afetos, alteridade e performatividade.

