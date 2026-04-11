Oficinas gratuitas de circo abrem vagas em Campo Grande com foco em novos artistas

A Cia Pisando Alto realiza, ao longo deste mês, uma série de oficinas gratuitas de técnicas circenses em Campo Grande, com foco na formação de novos artistas e no fortalecimento da cena local.

As atividades incluem acrobacias, contorcionismo e “mão a mão” e fazem parte de dois projetos culturais que buscam ampliar o acesso ao circo no Estado, historicamente concentrado em grandes centros.

Segundo a idealizadora do grupo, Fran Corona, a proposta é democratizar o ensino e formar multiplicadores.

“Em Mato Grosso do Sul, a distância dos grandes centros ainda dificulta o acesso. Por isso, buscamos capacitar artistas e fortalecer a formação local”, destacou.

Entre as ações, o projeto de capacitação realiza oficinas para diferentes públicos: no dia 14, haverá atividade voltada para crianças em escola estadual; no dia 15, uma turma para adultos no Ateliê Cênico; e, em 3 de maio, uma intervenção circense na Feira Borogodó.

Já o projeto de residência em circo russo promove três oficinas no Ateliê Cênico, com aulas de contorcionismo, acrobacia e técnica “mão a mão”, em datas distribuídas ao longo do mês.

As iniciativas contam com apoio de políticas públicas de cultura, como o Fundo Municipal de Investimentos Culturais (FMIC) e a Política Nacional Aldir Blanc.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo e-mail [email protected], com envio do nome, idade, contato e uma breve descrição da experiência com circo.

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