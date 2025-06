ONG promove arraial para beneficiar crianças carentes de Campo Grande

A ONG Amigos de Maria realizará, no próximo dia 27 de junho, o seu primeiro 'Arraiá dos Amigos', uma festa junina que terá como objetivo arrecadar fundos para manter as atividades da organização e beneficiar crianças e famílias em situação de vulnerabilidade social em Campo Grande.

O evento será realizado no Ricoleta Buffet, localizado na Rua Dr. Michel Scaff, 80, no Bairro Chácara Cachoeira, e o convite custa R$ 180 por pessoa, e podem ser adquiridos pelo telefone (67) 99850-9758.

O valor inclui buffet com pratos típicos da época junina, guloseimas e música ao vivo, com muito forró e animação para esquentar as noites frias de junho.

Todo o valor arrecadado com a venda dos ingressos será revertido integralmente para a ONG.

A Amigos de Maria acolhe mais de 40 crianças e suas famílias recebem acompanhamento educacional, cultural e psicológico.

Além das atividades pedagógicas, os meninos e meninas participam de oficinas de arte, pesquisas, contação de histórias, esportes, convívio com hortas comunitárias e têm momentos reservados para brincadeiras ao ar livre.

Serviço -

Local: Ricoleta Buffet, na Rua Dr. Michel Scaff, 80

Dia: 27 de junho

Horário: 19h

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também