ONG da Capital promove festa junina para ajudar mais de 80 famílias

No dia 27 de junho, a ONG Amigos de Maria realizará mais uma edição do tradicional Arraiá dos Amigos, com o objetivo de arrecadar recursos para manter suas atividades e beneficiar crianças e famílias em situação de vulnerabilidade.

O evento acontecerá no Ricoleta Buffet, localizado na Rua Dr. Michel Scaff, 80, no Bairro Chácara Cachoeira, a partir das 19h30.

Com ingressos a R$ 180 por pessoa, o público terá acesso a um buffet completo com pratos típicos juninos, guloseimas, música ao vivo e clima de solidariedade.

Toda a renda será revertida para os projetos da organização, que atende mais de 80 famílias e cerca de 315 pessoas com ações de educação, cultura, segurança alimentar e apoio psicológico.

A ONG acompanha mais de 40 crianças regularmente. E lá, os acolhidos participam de atividades pedagógicas com professores, oficinas de arte, contação de histórias, esportes, cinema, tarefas escolares e vivências com hortas urbanas.

