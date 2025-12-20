Orquestra da PM e show de Patrícia e Adriana são destaques deste sábado na Capital

Neste sábado (20), Campo Grande recebe duas atrações musicais gratuitas para toda a família. Às 19h, a Orquestra de Natal da Polícia Militar se apresenta no Shopping Campo Grande, com repertório de clássicos natalinos. No mesmo horário, a dupla sertaneja Patrícia e Adriana leva música ao vivo para a Rua Cecílio Arruda de Araújo, no bairro Dom Antônio Barbosa, em show aberto ao público.

Além da música, o Festival de Natal no bairro Serraville oferece atividades recreativas para crianças a partir das 16h, com casa do Papai Noel, touro mecânico e outras atrações temáticas. Uma ótima oportunidade para aproveitar o sábado com cultura e lazer.

SÁBADO

Festival de Natal - Voltado às crianças da região do bairro Serraville, o Festival de Natal promovido pelo Projeto Social + Feliz reúne brincadeiras, atividades recreativas e atrações temáticas. A programação inclui casa do Papai Noel, algodão-doce, touro mecânico e outras opções pensadas para o público infantil.

Horário: 16h

Local: União da Serra, Bairro Serraville

Entrada: gratuita

Orquestra de Natal da PM - A banda de música da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul apresenta um concerto com repertório de clássicos natalinos. A atração integra a programação de fim de ano do shopping e é indicada para toda a família.

Horário: 19h

Local: Shopping Campo Grande

Entrada: gratuita

Patrícia e Adriana - A dupla sertaneja dá continuidade ao projeto cultural que leva música ao vivo a áreas residenciais da cidade. Com repertório popular e formato aberto ao público, o show prioriza o acesso gratuito e a convivência comunitária.

Horário: 19h

Local: Rua Cecílio Arruda de Araújo com Rua Evelina Selingardi, bairro Dom Antônio Barbosa

Entrada: gratuita

Linkin Park Cover Brazil - Tributo à banda Linkin Park, o show percorre diferentes fases da carreira do grupo, com execução ao vivo de músicas que marcaram o rock alternativo e o nu metal. A apresentação é voltada aos fãs do gênero.

Horário: 20h

Local: Blues Bar

Entrada: a partir de R$ 40,00



DOMINGO

Programação Natalina no Centro - As ações culturais de Natal continuam movimentando a região central da cidade com apresentações abertas ao público, intervenções artísticas e circulação de personagens temáticos.

Horário: tarde e noite

Local: Rua 14 de Julho e Praça Ary Coelho

Entrada: gratuita

Café com a Vizinhança – Histórias do Tombamento - Última edição do ano do encontro que promove conversas sobre memória urbana e patrimônio cultural. Nesta edição, o convidado é Athayde Nery, que participou diretamente do processo de tombamento do Complexo Ferroviário de Campo Grande.

Horário: 8h30

Local: Casa Amarela — Rua dos Ferroviários, 118

Entrada: gratuita

Pizza Beneficente pela Clínica da Alma - Ação solidária voltada à arrecadação de recursos para o acolhimento e tratamento gratuito de pessoas em situação de rua e com dependência química. As pizzas, nos sabores calabresa e marguerita, são vendidas para retirada no local.

Horário: das 9h às 14h

Local: Igreja Tabernáculo da Glória — Rua Brilhante, 2190

Entrada: R$ 50 por unidade

Fica Mais Um Pouco – Marina Peralta - Show intimista marca o retorno da cantora e compositora Marina Peralta a Campo Grande em uma apresentação especial de fim de ano. A noite conta com participação de artistas locais, além de sarau com microfone aberto e discotecagem.

Horário: não informado

Local: Casa Jardim Secreto — região central

Entrada: R$ 30 (antecipado via Pix)

