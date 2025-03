Ã‰ DO BRASIL: Ainda Estou Aqui ganha o prÃªmio de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025

O filme ‘Ainda Estou Aqui’ se destacou e foi reconhecido pela academia na edição do Oscar deste ano, recebendo a estatueta de Melhor Filme Internacional, categoria que competia com produções como Emilia Pérez.

A produção, que conta a história de Eunice Paiva, mulher do ex-deputado Rubens Paiva, que em janeiro de 1971, em meio à ditadura militar brasileira, foi sequestrado, torturado e assassinado nos porões do DOI-CODI do Rio de Janeiro.

O filme também foi indicado para a categoria de Melhor Filme, além de render uma indicação para Fernanda Torres como Melhor Atriz por seu papel como Eunice Paiva na produção.

