Oscar 2025: Confira os ganhadores da ediÃ§Ã£o deste ano

E chega ao fim mais uma edição do Oscar, que com uma montanha-russa de emoções para os brasileiros, garantiu destaque para o Brasil na premiação, mas "roubou" Fernanda Torres de sua estatueta na categoria de Melhor Atriz, e 'Ainda Estou Aqui' como Melhor Filme.

Apesar do gosto amargo com o final da premiação, 'Ainda Estou Aqui' recebeu destaque ao ser premiada como Melhor Filme Internacional, garantindo o primeiro Oscar para uma produção brasileira na história.

Confira a lista completa de ganhadores do Oscar 2025:

Melhor ator coadjuvante

Kieran Culkin, por "A Verdadeira Dor"

Melhor Animação

"Flow"

Melhor Animação em Curta-Metragem

"In the Shadow of the Cypress"

Melhor Figurino

"Wicked"

Melhor Roteiro Original

"Anora"

Melhor Roteiro Adaptado

"Conclave"

Melhor Cabelo e Maquiagem

"A Substância"

Melhor Edição

"Anora"

Melhor Atriz Coadjuvante

Zoe Saldaña, por "Emilia Pérez"

Melhor Design de Produção

"Wicked"

Melhor Canção Original

"El Mal", de "Emilia Pérez"

Melhor Documentário de Curta-Metragem

"The Only Girl in the Orchestra"

Melhor Documentário

"No Other Land"

Melhor Som

"Duna: Parte 2"

Melhores Efeitos Visuais

"Duna: Parte 2"

Melhor Curta-Metragem em Live-Action

"I'm Not a Robot"

Melhor Fotografia

"O Brutalista"

Melhor Filme Internacional

"Ainda Estou Aqui"

Melhor Trilha Sonora Original

"O Brutalista"

Melhor Ator

Adrien Brody, por "O Brutalista"

Melhor Direção

Sean Baker por "Anora"

Melhor Atriz

Mikey Madison, por "Anora"

Melhor Filme

"Anora"

