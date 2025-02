Pabllo Vittar abrirá show de Lady Gaga no Rio

A cantora Pabllo Vittar, atualmente a drag queen com mais seguidores do mundo, apareceu como o nome escolhido para a abertura do show de Lady Gaga no Rio de Janeiro em 3 de maio deste ano, em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Segundo a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, Vittar, que já fez com collab com Lady Gaga na música Fun Tonight, do álbum Dawn of Chromatica, irá aquecer o público em 3 de maio antes do show da cantora.

Dada o histórico de colaboração das duas artistas, um dueto único no palco em Copacabana não pode ser descartado.

