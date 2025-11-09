Pagode, feira do Halloween e Japão Fest animam o 'domingão' na Capital e no interior

A programação cultural em Mato Grosso do Sul segue bastante diversificada para este domingo, dia 9 de novembro, com várias feiras, pagode e até a edição do Japão Fest, que acontece em Dourados.
Em Campo Grande, as feiras se destacam e uma delas conta com a edição especial do Halloween, mesmo que a data comemorativa já tenha passado.
Confira a lista de eventos para esse domingo na Capital e no interior:
Campo Grande
Feira do Panamá - Com apresentações culturais, gastronomia, lazer e artesanato, a Feira do Panamá chega à 13ª edição reunindo arte, cultura e economia criativa.
Horário: 9h às 16h
Local: Praça do Panamá – Rua Palestina, 1144 – Jardim Panamá
Entrada: gratuita
Feira da Praça Bolívia - Reunindo comida típica, artes, moda e muita música, a Feira da Praça Bolívia terá atrações como Pretah e Amaral Júnior, além de Karina Marques, Júlio Trompete, Ronaldo Raimundo, Érico Bispo e Banda Skuderia.
Horário: 9h às 14h
Local: Praça Bolívia – Rua das Garças com Barão da Torre
Entrada: gratuita
Pagode de Domingo - Encerrando o fim de semana com o som do Grupo Akage, muita animação e clima de descontração.
Horário: a partir das 16h
Local: Madonna Bar – Rua 14 de Julho, 2459 – Centro
Entrada: gratuita
Dia das Bruxas - Clima de Halloween com fantasias e muito som para agitar a noite.
Horário: a partir das 19h
Local: Capivas Cervejaria – Rua Pedro Celestino, 1079
Entrada: R$ 10 na portaria
6ª Feira Underground – Edição Halloween - Com música alternativa, bandas autorais, brechós e concurso de fantasia com prêmios. O evento contará com apresentações de bandas autorais sul-mato-grossenses, dos gêneros: trap, electropunk, black metal, emo punk e hardcore crossover. Entre elas, serão Hbaby e Mony, Alien Sputnik, Angústia, Wedding Vows e Darhew.
Horário: 16h às 22h
Local: Praça Cuiabá – Avenida Noroeste
Entrada: gratuita
Oficina de artesanato de embalagens natalinas - Atividade gratuita e criativa voltada para todas as idades, preparando o clima natalino.
Horário: 14h às 16h
Local: Shopping Norte Sul Plaza – corredor lateral da loja Sonho dos Pés
Entrada: gratuita
Dourados
22º Japão Fest - O Japão Fest chega à sua 22ª edição celebrando a cultura japonesa com muita arte, gastronomia e alegria. O evento contará com apresentações artísticas e culturais, dança tradicional do Bon Odori, comidas típicas e exposições.
Horário: a partir das 19h
Local: Sede Campestre do Clube Nipo Brasileiro - Rua Bertoldo Miranda Barros, 1301 – Jardim Flórida II
Entrada: R$ 5 ou 1 kg de alimento não perecível
Tardezinha – Evento com samba, pagode e feira criativa para embalar o fim de tarde com leveza e boas energias.
Horário: a partir das 16h
Local: Espaço Casulo – Rua Reinaldo Bianchi, 398 – Parque Alvorada
Entrada: gratuita
Amambai
Festa do Carneiro - Amambai recebe a terceira edição da Festa do Carneiro. O evento tem o objetivo de oferecer imersão gastronômica e cultural, reunindo diferentes preparos de carnes e acompanhamentos tradicionais, além de shows musicais. A programação musical contará com as duplas Beto & Edu Henrique, Cesar & Roby e o cantor Jeferson Lima, garantindo a animação durante o festival.
Horário: a partir das 10h
Local: Parque de Exposições
Entrada: R$ 75, com informações disponíveis pelo telefone (67) 99976-2624